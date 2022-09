Un posto al sole/ Anticipazioni 26 settembre: Viola ed Eugenio, l’amore non basta

Un posto al sole, anticipazioni puntata 26 settembre: Viola ed Eugenio si amano ancora, ma…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 26 settembre, rivelano che l’ultimo periodo non è stato per niente facile per Viola. L’aver sfiorato la morte e l’aver perso Susanna davanti ai suoi occhi l’hanno profondamente turbata, e per lei è solo l’inizio di un lungo calvario. Questa situazione altro non fa che influenzare il suo matrimonio con Eugenio, che ora è in crisi profonda. Ornella ha cercato di aiutare la coppia con una cena per farli riavvicinare, ma la crisi sembra ormai irreparabile. Viola ed Eugenio si amano ancora, è chiaro, ma a volte questo non basta…

Anche Raffaele è preoccupato e in ansia per le tensioni tra sua figlia e il marito, così ha l’idea di chiedere aiuto a Diego, coinvolgendolo in questa crisi matrimoniale. Ma riportare pace e serenità non sarà affatto una cosa semplice da attuare.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 26 settembre: Jimmy soffre per i suoi genitori

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la polizia prosegue nelle indagini sulla bottiglia avvelenata che ha colpito Marina e Roberto. Qualcosa ci dice che il caso andrà avanti ancora per molto, anche perché le prove sono poche e non ci sono indizi su un possibile colpevole. Viste le circostanze, Filippo ha le mani legate e spetterà a lui occuparsi della gestione dei cantieri.

Infine, Niko e Micaela continuano a darsi battaglia sull’affidamento del piccolo Jimmy, che soffre sempre di più per la situazione in cui sono finiti i suoi genitori. Il bambino riuscirà a trovare la forza per reagire? Oppure i Poggi non troveranno un punto di incontro?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Ornella vuole aiutare Viola ed Eugenio

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola ed Eugenio sono ancora in crisi. La giovane non se la sta passando molto bene dopo il trauma per la morte di Susanna, e neanche il ritorno a scuola come supplente sembra tranquillizzarla. Il suo matrimonio è quindi in bilico. Ci penserà Ornella a sua figlia, e cercherà di riavvicinarla al marito. La donna ha infatti organizzato una cena a casa loro, invitando Eugenio. Intanto neanche tra Niko e Micaela si respira aria serena. Dopo il brutto tiro mancino che lei gli ha giocato, lui è sempre più arrabbiato con la sua ex.

Intanto, Michele ha iniziato ad uscire con Fabiana, la sua nuova fiamma. Tra loro le cose stanno andando molto bene, e c’è un’evidente sintonia. Tuttavia, l’incanto rischia di spezzarsi quando la ragazza gli annuncia di essere vicina a dover lasciare Napoli…











