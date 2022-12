Un posto al sole/ Anticipazioni 28 dicembre: Alice non molla, Nunzio non sa come fare

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 28 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 28 dicembre, rivelano che da quando Chiara è tornata a Napoli, Nunzio vuole passare più tempo possibile con lei: pensare al loro futuro insieme e fare altri progetti di vita. Il problema è ancora Alice, che non intende mollare la presa ed è decisa a conquistare definitivamente il giovane, usando tutti i mezzi possibili. Nunzio, dal canto suo, non ha rivelato nulla a Chiara perché pensava di poter gestire la Pergolesi la quale, al contrario, è un uragano…

Un altro domani/ Anticipazioni 28 dicembre: Julia vuole riassumere Elena, ma lei...

Viola ed Eugenio vivono separati e hanno acconsentito a questa nuova situazione. Per questo motivo, quando Viola è impegnata con il piccolo Manuel, suo figlio Antonio passa la mattinata con papà Eugenio.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 28 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Viola è entrata nella vita di Damiano e di Manuel da ormai diverso tempo. Proprio quando è pronta per fare lezione con il piccolo, le cose prendono una direzione del tutto inattesa, portando a un risultato che la giovane supplente non si aspettava minimamente di trovare. Mariella si trova sempre più invischiata nelle faccende sentimentali dei fratelli Cerruti: da un lato c’è Bice, che si è innamorata di Castrese, dall’altra c’è Sasà, che ha scoperto che dietro “Bufalotto sensibile” si nasconde proprio lo stesso uomo di sua sorella. Un bel guaio che Mariella non riesce a gestire. Stanca di dover arginare l’invadenza dei due fratelli, la donna riceverà dei saggi consigli dal marito Guido.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 28 dicembre: Gemma sa tutto su Roberto e...

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio è diviso tra Alice e Chiara e non sa come gestire la situazione. La giovane Pergolesi, pur sapendo che il ragazzo è impegnato, non intende mollare la presa ed è decisa a conquistarlo definitivamente. Chiara, al contrario, ignora del tutto la tresca tra il suo fidanzato e la nuova fiamma. Nunzio cerca di imporre un freno ad Alice, ma tenerla a bada non sarà affatto semplice. Renato si confida con Filippo in merito all’ultimo periodo che sta passando Niko, ed è in ansia per lui. Parlandone con lui, Renato trova quelle risposte che forse il giovane avvocato non sa dargli. Bianca è ancora piuttosto scossa dalla vicenda di Antonello, così Giulia ha l’idea di portare la nipotina in un luogo speciale per aiutarla a distrarsi e non pensare al suo amico. In quel posto magico, entrambe faranno un incontro che si rivelerà altrettanto speciale.

Terra amara/ Anticipazioni 28 dicembre: Zuleyha costretta a mentire, colpa di Demir

© RIPRODUZIONE RISERVATA