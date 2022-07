Un posto al sole/ Anticipazioni 28 e 29 luglio: Nunzio, sensi di colpa per Franco…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 28 luglio: Franco ha i sensi di colpa

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 28 luglio svelano che Manuela cerca di far cambiare idea a Micaela, evitando così che la gemella faccia una follia e parta con il fotografo olandese che ha appena conosciuto. Pur di proteggere il piccolo Jimmy dall’ennesima delusione della madre, la ragazza farà qualcosa di azzardato. Intanto Nunzio si strugge per Chiara che è appena partita. Così cerca di contattarla, mentre Franco nutre sensi di colpa sempre maggiori per non avergli detto di averla vista in aeroporto. Quella che doveva essere una semplice gita nel caseificio Altieri ha fatto arrabbiare Speranza, che ora accusa Samuel di non averla supportata contro il padre.

L’incontro con Fabrizio Rosato sconvolge Marina Giordano, che ora mette in dubbio la sua relazione con Roberto. Di questa situazione ne approfitta sempre più Lara Martinelli, che continua a tramare per tenere Ferri legato a lei. Pur di non far stare male il piccolo Jimmy, Manuela “diventa” Micaela e parte per le vacanze con Filippo, Serena e anche i bambini. Infine, spinta da Mariella, che spera di fare la cosa giusta, Speranza si scusa con Samuel, ma l’atteggiamento del giovane continua a non convincerla del tutto.

Un posto al sole, anticipazioni 29 luglio: il traguardo delle 6000 puntate

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 29 luglio svelano che in occasione della puntata numero 6000 della soap, ci sarà un personaggio, finora un po’ in ombra, che darà voce ai suoi pensieri segreti su di lui e sulle altre figure coinvolte nelle vicende. Questo personaggio si divertirà a spettegolare su tutti gli abitanti di palazzo Palladini, facendo poi una sorta di bilancio delle tante storie finora in onda e alla fine sarà determinante un incontro/scontro tra Giulia e una vecchia conoscenza del palazzo.

Un posto al sole: chi è Vincenzo Messina, interprete di Nunzio

Vincenzo Messina interpreta Nunzio Cammarota in Un posto al sole. Nato a Scafati il 18 agosto 1995, ha debuttato a cinque anni in uno spot pubblicitario molto conosciuto. Il lancio sul piccolo e grande schermo avviene negli anni successivi quando è ancora giovanissimo. Tra i suoi film: 2061 – Un anno eccezionale di Carlo Vanzina, e Razzabastarda per la regia di Alessandro Gassmann.

In tv, Vincenzo Messina ha recitato in fiction come Il bello delle donne, Distretto di polizia 6, Il peccato e la vergogna e più di recente Il commissario Ricciardi.

