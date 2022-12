Un posto al sole/ Anticipazioni 30 dicembre: Nunzio vuole evitare Alice, ma…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 30 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 30 dicembre, rivelano che Alberto Palladini e Clara tornano dalla loro vacanza e subito notano in casa qualcosa che non va. Infatti il loro appartamento appare anomalo, come se qualcuno si sia introdotto e l’abbia perquisito. E non sono poi molto lontani dalla verità. Infatti Lia e Diego, approfittando dell’assenza dei due, si sono introdotti nella loro abitazione per cercare di capire dove Alberto nascondesse i fantomatici gioielli, ma il sopralluogo non ha prodotto risultati! Quel che è certo è che la situazione è davvero sospetta, e Palladini dovrà indagare per capire cosa sia successo mentre era fuori casa…

Intanto, Viola comincia a sentirsi confusa sui suoi sentimenti quando si trova vicina a Damiano. E’ vero che gli ultimi eventi l’hanno portata ad affidarsi a lui, e trovare nell’agente di scorta una spalla su cui piangere e confidarsi in merito al suo matrimonio. Eppure, la giovane supplente sente qualcosa… Decide perciò di confidarsi con Angela riguardo alla sua vicinanza sempre maggiore con Damiano.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 30 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Nunzio sta cercando disperatamente di evitare Alice, ma il destino sembra remargli contro. La Pergolesi ha organizzato una festa di Capodanno a casa sua e ha ovviamente invitato il ragazzo. Mentre Chiara è entusiasta all’idea di partecipare, il giovane Cammarota è restio e cerca in tutti i modi di dissuadere la sua ragazza ad andarci. Il pensiero di dover condividere lo stesso spazio con Chiara e con Alice lo manda in confusione, perché non sa più come gestire la situazione con le due.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola è ora molto preoccupata per lo stato di salute di Rosa e Manuel, e perciò ne parla con Damiano. I due, che ormai sono diventati molto vicini e si confidano su tutto, giungono alla conclusione che ci sia qualcosa che non vada in loro, e che sotto a quei problemi che potrebbero essere insignificanti, si nasconda qualcosa di molto più grave. Intanto Nunzio comincia ad essere stanco di doversi giostrare tra la fidanzata Chiara e la scappatella che ha avuto con Alice. Nonostante i consigli di Guido di non farsi coinvolgere troppo eccessivamente nei problemi di cuore di Sasà, Mariella finisce per ignorare le sue parole e, anzi, continua a interessarsi alle sue vicende sentimentali. Se da un lato c’è il vigile, dall’altro c’è sua sorella Bice: entrambi in fissa per la stessa persona, anche se al momento restano all’oscuro che l’oggetto del loro desiderio sia proprio il misterioso Castrese.











