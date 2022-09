Un posto al sole/ Anticipazioni 30 settembre: il ritorno di Otello sconvolge tutti

Un posto al sole, anticipazioni puntata 30 settembre: Nunzio sventa la rapina

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 30 settembre, rivelano che come sappiamo ormai da tempo, la relazione tra Chiara e Nunzio sta vivendo un periodo molto complicato. Il giovane è consapevole che prima o poi dovranno tornare in Italia per affrontare le conseguenze. E nel mezzo di questa discussione, i due ragazzi fanno un incontro spiacevole con un criminale che vuole rapinarli. Fortunatamente, grazie ai riflessi di Nunzio, lui e Chiara riescono ad evitare danni e sventare la rapina.

Tuttavia, l’episodio scuote profondamente il giovane Cammarota che prende una decisione imprevedibile: tornare a Napoli per prepararsi al processo di Chiara. E stavolta lei non avrà scuse per scappare: dovrà affrontare tutte le conseguenze del caso.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 30 settembre: il ritorno di Otello

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Alberto sta pensando al suo futuro con Clara, ma per realizzarlo ha bisogno di soldi. Quindi ha l’idea di trasformare la sua abitazione in una casa vacanze, progetto a cui gli inquilini del Palazzo Palladini sono un po’ restii. Il ritorno improvviso di Otello potrebbe cambiare tutto. L’uomo viene accolto con grande affetto dai residenti, e ora tutti si chiedono se starà o meno dalla parte di Alberto.

Sappiamo che Renato Poggi si è detto contro il progetto, e secondo le anticipazioni non troverà sostegno neanche da parte del figlio Niko. A tale scopo ha richiamato Otello, nella speranza di avere un alleato. Ma sarà davvero così? Il Testa è consapevole che a Palazzo Palladini sono accaduti eventi ben più drammatici – la sparatoria e la morte di Susanna, per non parlare dell’avvelenamento ai danni di Roberto e Marina – quindi inviterà i suoi inquilini a riflettere sulla questione…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Chiara e Nunzio discutono della loro relazione e in quel momento vengono aggrediti e rischiano di essere rapinati. In tutto questo, il processo contro Chiara è ormai alle porte. Rientrati in città, lei e Nunzio saranno pronti a tutto quello che li aspetta? Dal canto suo, Franco è in ansia per il figlio lontano, e non poterlo aiutare sarà fonte di grave preoccupazione per l’intera famiglia.

Alberto Palladini vuole tornare a vivere con Clara, ma le cose non saranno così semplici. La situazione economica dell’uomo non è infatti favorevole ai suoi progetti, quindi ha deciso di trasformare il suo appartamento in una sorta di casa-vacanze. L’idea non piace agli inquilini del Palazzo Palladini, abituati alla loro semplicità e tranquillità quotidiana. Le anticipazioni ci dicono quindi che qualcuno cercherà di fermarlo e di mettergli i bastoni fra le ruote…











