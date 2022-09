Un posto al sole/ Anticipazioni 29 settembre: Nunzio e Chiara vengono rapinati…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 29 settembre: Chiara e Nunzio discutono con delle conseguenze…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 29 settembre, rivelano che i riflettori tornano a puntarsi su Chiara e Nunzio. La loro relazione sta vivendo una fase molto problematica, e arriverà altro a peggiorare le cose. Mentre discutono di nuovo, i due vengono aggrediti e rapinati; fortunatamente Nunzio riuscirà a sventare il colpo, ma questo evento sarà la molla che farà scattare tutto: è tempo di tornare a Napoli e affrontare le conseguenze.

E infatti, il processo contro Chiara è ormai alle porte. Rientrati in città, lei e Nunzio saranno pronti a tutto quello che li aspetta? Dal canto suo, Franco è in ansia per il figlio lontano, e non poterlo aiutare sarà fonte di grave preoccupazione per l’intera famiglia.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 29 settembre: chi vuole ostacolare Alberto?

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Alberto Palladini vuole tornare a vivere con Clara, ma le cose non saranno così semplici. La situazione economica dell’uomo non è infatti favorevole ai suoi progetti, quindi ha deciso di trasformare il suo appartamento in una sorta di casa-vacanze. L’idea non piace agli inquilini del Palazzo Palladini, abituati alla loro semplicità e tranquillità quotidiana. Le anticipazioni ci dicono quindi che qualcuno cercherà di fermarlo e di mettergli i bastoni fra le ruote…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Lara ha avvelenato Roberto e Marina?

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, la polizia sta indagando su Lara, che potrebbe essere la responsabile dell’avvelenamento. La Martinelli ha alimentato i sospetti di molti, dato che da tempo ha cercato di ostacolare la storia d’amore tra Roberto e Marina. Eppure, quando viene ascoltata dalla polizia, la donna afferma di essere innocente, e di non essere affatto coinvolta con quanto accaduto ai due innamorati. Bisogna davvero crederle?

Viola è in crisi nera con se stessa e anche il suo matrimonio ne sta risentendo. Pur apprezzando l’aiuto dei suoi genitori, la giovane ha però bisogno di un po’ d’aria, quindi chiede a Raffaele e Ornella di lasciarle tempo per metabolizzare tutti gli avvenimenti che le hanno stravolto la vita. In ansia per Chiara, Nunzio chiede consiglio a Rossella; questa vicinanza infastidisce Riccardo, che ne è geloso e non apprezza che la sua fidanzata venga costantemente contattata dal suo ex…

