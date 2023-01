Un posto al sole/ Anticipazioni 31 gennaio: Lia smascherata, Diego è deluso

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 31 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 31 gennaio, rivelano che la vicenda di Alice sembra giunta al termine. La giovane cerca di voltare pagina aiutata da nonna Marina, mentre pensa se sia la decisione giusta o meno quella di partire per tornare a Londra insieme a sua madre Elena. In ogni caso tutti possono prendere un sospiro di sollievo ora che il caso si è risolto. Eppure c’è ancora chi soffre. Per Nunzio, infatti, è difficile riprendersi e arriverà a prendere una dura decisione. Avrà forse a che fare con Chiara?

Marcello e Adelaide de Il Paradiso delle signore/ Pietro Masotti: "Passione proibita"

Un posto al sole, anticipazioni puntata 31 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Diego ha messo Lia alle strette, avendo scoperto la vera natura della ragazza e soprattutto le sue intenzioni. Insomma dopo averlo ricoperto di menzogne e aver ingannato tutti con la storia della sua famiglia ebrea, la Longhi ha fatto storcere il naso a chiunque, anche a Marina e Roberto che non vogliono più avere a che fare con lei. Rimasta sola, Lia si rende conto di essere in un vicolo cieco quando avrà un aspro confronto con Diego. Cosa farà la domestica dei Ferri? Scapperà col tesoro, sparendo per sempre dalle trame della soap, lasciando così il suo innamorato? Quel che è certo è che Diego è molto deluso da quella che pensava fosse una ragazza seria e dai sani principi.

Un altro domani/ Anticipazioni 31 gennaio: Julia, il regalo speciale di Mario per lei

Intanto, Viola cerca di aiutare Bianca con i suoi compagni di classe, ma il discorso sull’amicizia non ha prodotto i risultati sperati. Tuttavia la ragazzina riceverà una sorpresa inattesa che potrebbe cambiare tutto… O forse no?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Diego si chiede chi sia davvero Lia e se i sentimenti per lui erano davvero sinceri, oppure ha finto per tutto il tempo anche se questo aspetto. Mentre indaga per conto suo, è preoccupato da quanto scopre sulla domestica dei Ferri, ma non ha neanche il tempo di realizzare che resterà sconvolto da un’altra inquietante rivelazione sulla giovane! Lia infatti non è davvero una parente degli ebrei Longhi, quindi la sua messa in scena verrà smascherata. Bianca è sempre più in crisi a causa dei suoi compagni che ormai hanno deciso di isolarla e non rivolgerle più la parola. Se nessuno interviene, il problema potrebbe incontrare delle difficoltà difficili da risolvere nel breve tempo…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 31 gennaio: Marco e Stefania in crisi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA