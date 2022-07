Un posto al sole/ Anticipazioni 5 luglio: Viola manterrà il segreto di Raffaele?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 luglio: Raffaele e Viola legati dallo stesso segreto

Nella puntata di Un posto al sole, in onda oggi 5 luglio, per Eugenio arriva il momento della svolta per le sue indagini. Il magistrato vola a Milano e lascia Viola da sola in casa. Raffaele è quindi in pensiero per la figlia, la quale è a conoscenza del suo segreto riguardante le minacce dei camorristi, quindi le chiede di trasferirsi a Palazzo per tutto il tempo in cui Nicotera sarà assente.

Intanto, Franco si decide finalmente di aiutare il suo amico Nunzio a preparare i documenti falsi per la partenza con Chiara: ricordiamo che la ragazza lo ha coinvolto nel suo piano di fuga per andarsene dall’Italia. Con questa mossa, in realtà, Franco vuole cercare di fargli capire che Nunzio sta sbagliando, e potrebbe pentirsi amaramente di questa scelta…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Viola scopre tutta la verità!

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola scopre cosa Raffaele sta nascondendo. Mentre l’uomo è impegnato a frugare nel computer di Eugenio, viene scoperto proprio da lei e messo di fronte a una verità: deve confessarle quanto sta succedendo, e parlarle delle minacce ricevute dai camorristi. Dal canto suo, Viola riuscirà a mantenere il segreto riempiendo di bugie suo marito?

Nel frattempo, Franco accetta, con riluttanza, di aiutare Nunzio e Chiara diventando loro complice nella fuga; infatti procura loro dei documenti falsi per scappare dall’Italia. Questa sua mossa, però, ha un duplice scopo: far riflettere l’amico sul guaio in cui sta cacciando Altrove, proseguono intanto i tentativi di Mariella di far avvinare e conoscere meglio Samuele ed Espedito, ossia il papà di Speranza. Finora tra i due ci sono stati solamente attriti e neanche le buone intenzioni di Mariella sembrano risolvere questa complicata convivenza…

