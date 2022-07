Un posto al sole/ Anticipazioni 4 luglio: Raffaele confessa tutto a Viola

Un posto al sole, anticipazioni puntata 4 luglio: Raffaele confessa tutta la verità alla moglie Viola

Nelle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 4 luglio, scopriamo che Raffaele viene scoperto da sua figlia Viola mentre è intento a spiare nel computer di Eugenio. A questo punto non ha altra scelta, e dovrà confessare tutta la verità alla donna sulle minacce che sta ricevendo dai camorristi. Viola riuscirà a mantenere il segreto riempiendo di bugie suo marito?

Intanto, Franco accetta di aiutare Nunzio e Chiara diventando loro complice nella fuga; infatti procura loro dei documenti falsi per scappare dall’Italia. Continuano intanto i tentativi di Mariella di far avvinare e conoscere meglio Samuele ed Espedito, il papà di Speranza. Finora tra i due ci sono stati solamente attriti.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Chiara pianifica la sua fuga con Nunzio

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Chiara ha trovato in Nunzio un alleato per il suo piano: fuggire dall’Italia. Lui sarà davvero in grado di assecondarla? Il piccolo Jimmy è nei guai. Convinto di poter trovare Cristina da solo, finisce per perdersi in un quartiere che non conosce. E infatti finisce per incontrare un gruppetto di bulli che non sembrano affatto rassicuranti.

Clara e Alberto si sono avvicinati e il loro rapporto prosegue a gonfie vele; negli ultimi tempi lui l’ha aiutata molto a superare la sua ansia. Al contrario, tra Speranza e Samuel è ancora guerra aperta e i litigi sono all’ordine del giorno dopo l’arrivo a sorpresa di Espedito. Spetterà a lei cercare di trovare un modo per farli andare d’accordo. Oppure ci penserà Mariella, la quale, arrivata al limite massimo, si inventa un pretesto e interviene, decisa a farli riappacificare. Riuscirà nel suo intento o i due continueranno a insultarsi a vicenda?

