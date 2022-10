Un posto al sole/ Anticipazioni 5 ottobre: Niko rischia di perdere il controllo

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 ottobre: pericolo per Niko

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 5 ottobre, rivelano che Jimmy sta cercando un po’ di pace e serenità dalla lotta dei suoi genitori per avere la sua custodia. Il piccolo sembra volerci riprovare avvicinandosi a Micaela, la quale riesce a donargli quella leggerezza di cui ha bisogno. Così Niko concede il permesso (a malincuore) a Jimmy di fare una gita in kayak con Micaela.

Terra amara, quando torna in onda?/ C'è la data e un nuovo orario su Canale5

Rimasto solo, il giovane cadrà vittima del ricordo doloroso di Susanna. A questo si aggiungerà il suo carattere ancora più iracondo per una situazione che non sembra favorirlo, e questo suo comportamento potrebbe avere delle conseguenze. Infatti, Niko finirà per ubriacarsi. Quando tornerà a casa, Jimmy troverà il padre in uno stato disperato e chiederà aiuto.

Torna Sheila in Beautiful/ L'attrice Kimberlin Brown: "Steffy il mio incubo peggiore"

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 ottobre: proposta inattesa per Chiara

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che il processo contro Chiara ha avuto inizio e l’esito dell’udienza ha sconvolto la ragazza. In lacrime verrà raggiunta da Nunzio, che cercherà di essere sempre più protettivo nei suoi confronti. Ciò lo porterà ad agire d’impulso, facendole una proposta inaspettata… Di cosa si tratterà?

Intanto Viola vive ormai di sensi di colpa per quanto accaduto a Susanna e non sembra darsi pace. Tuttavia quando arriva una nuova e inattesa proposta lavorativa, la giovane supplente potrebbe ritrovare lo slancio per guardare tutto sotto un’altra prospettiva. Riuscirà Viola a riprendersi?

Un altro domani/ Anticipazioni 5 ottobre: i sospetti di Elena, Julia mente ancora

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: inizia il processo contro Chiara

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, dopo averla convinta a rientrare in Italia per affrontare le conseguenze delle sue azioni, per Chiara è arrivato il tanto temuto giorno dell’udienza. Nunzio è deciso a non lasciarla sola neanche un istante. L’inizio del processo sarà piuttosto sconvolgente per Chiara, che si troverà ad affrontare tutti quei problemi da cui aveva voluto fuggire. Basterà la presenza del suo amato a infonderle coraggio?

Renato è ormai sul piede di guerra e vuole a tutti i costi ostacolare il progetto di casa-vacanze di Alberto Palladini. L’idea di quest’ultimo è stata accolta un po’ alla sprovvista dagli inquilini del palazzo, che non riescono proprio a vedere un edificio così tranquillo diventare dimora di turisti fastidiosi. Renato si è fin da subito opposto a questo strampalato progetto, ma non è riuscito a trovare alleati . Il ritorno di Otello non ha giovato al suo piano. Almeno fino ad oggi. Infatti, Renato potrebbe avere un buon piano di riserva per convincere l’incorruttibile Otello a passare dalla sua parte…

© RIPRODUZIONE RISERVATA