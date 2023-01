Un posto al sole/ Anticipazioni 6 gennaio: Alice, accuse gravissime verso Nunzio

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 6 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 6 gennaio, rivelano che Alice ci riprova con Nunzio e cerca di sedurlo, ma il loro incontro-scontro non ha esiti positivi. Stressato dall’ennesimo tentativo della ragazza di approcciarsi a lui, nonostante avevano deciso di restare amici, il giovane Cammarota reagisce veramente male e si infuria con lei. A quel punto, Alice prenderà una decisione che lascerà spazio a una piega drammatica nella vicenda: infatti tra la giovane e Nunzio ci sarà un dialogo molto forte, che spingerà la ragazza ad agire. La sua decisione creerà parecchia ansia nella nonna Marina…

Un altro domani non va in onda oggi/ La soap torna da lunedì 9 gennaio

Intanto, Viola e Damiano, sempre vicinissimi, attendono l’esito delle investigazioni svolte dall’Agenzia Dogane sui materiali usati nella fabbrica di giocattoli. Il tempo passato insieme permette loro di parlare e condividere nuove cose…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 6 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la situazione per Rosa si fa drammatica quando riceva una notizia che potrebbe mettere tutto in discussione. Il suo futuro e specialmente quello del piccolo Manuel rischia di essere danneggiato, e la donna non sarà come reagire. La sua situazione è davvero precaria, e servirà tutto l’aiuto possibile di Viola e Damiano – anche se la donna sarà restia a farsi aiutare. Infine, nonostante le liti e le piccole ripicche tra Mariella e le Cirillo proseguono, il giorno della Befana sarà un’occasione per prendersi una pausa. Infatti le gemelle Manuela e Micaela faranno un dolce e inaspettato regalo a Serena, una dimostrazione d’affetto che metterà, per un momento, in pausa la loro “guerra” tra vicine.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 gennaio: Umberto medita vendetta!

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio è triste per la partenza di Chiara, e Alice coglie al volo la sua situazione di fragilità per cercare di avere un’occasione con lui. I risvolti non saranno felici come auspicati dalla Pergolesi. Viola si sta affezionando a Damiano e capisce di provare qualcosa per lui, anzi: è sicura che gli piace molto più di quanto vuole ammettere. Un bel problema per lei, vista la complicata relazione del bel agente di polizia con Rosa e il piccolo Manuel. Intanto, Micaela si è invaghita di Samuel e approfitta di ogni occasione per stargli vicina e da sola con lui. Speranza chiede aiuto alla zia Mariella per togliersi di torno la terribile gemella Cirillo.

Terra amara non va in onda il 6 gennaio/ Zuleyha e Yilmaz tornano presto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA