Un posto al sole/ Anticipazioni 6 ottobre: aiuto inatteso per Niko, Jimmy chiama…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 6 ottobre: un aiuto per Niko, Jimmy lo trova in…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 6 ottobre, rivelano che Niko è caduto nella depressione più totale. Dopo aver concesso a Jimmy di fare una gita fuori porta con Micaela, il giovane si è chiuso ancora di più in se stesso, vittima di una situazione legale e familiare per lui insostenibile. La custodia per il figlio lo sta logorando, e a questo si aggiunge anche il doloroso ricordo di Susanna, la quale era stata una sorta di madre per il piccolo Jimmy. Così Niko si chiude in casa e riprende a bere con conseguenze complicate.

Un altro domani/ Anticipazioni 6 ottobre: Julia, un'occasione da non perdere per lei

Quando suo figlio rientra in casa, lo trova in condizioni pietose. A quel punto Jimmy cerca aiuto e lo troverà in una persona inattesa: di chi si tratta? Sappiamo solo che non sarà Micaela, ma qualcuno molto vicino a lei…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 6 ottobre

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre Speranza è stanca di essere trattata come una ragazzina. Oltre ai problemi familiari, la ragazza è anche delusa da Samuel e dal suo comportamento. In un momento di sconforto ne parlerà con Mariella, spiegandole come l’atteggiamento troppo debole e remissivo del ragazzo abbia cominciato a stancarla. A quel punto sua zia cercherà di darle conforto, dicendole di non mettergli troppo pressione e di essere paziente.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 ottobre: Matilde dubbiosa, aiuterà Flora?

La goccia che farà traboccare il vaso sarà il paragone tra Samuel e Guido. La Altieri senior, infatti dirà a sua nipote che tra i due ci sono diverse similitudini, quindi non deve scoraggiarsi. Purtroppo per loro, il Del Bue le sta ascoltando e ne resterà profondamente ferito.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Niko rischia grosso

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Jimmy sta cercando un po’ di pace e serenità dalla lotta dei suoi genitori per avere la sua custodia. Il piccolo sembra volerci riprovare avvicinandosi a Micaela, la quale riesce a donargli quella leggerezza di cui ha bisogno. Così Niko concede il permesso (a malincuore) a Jimmy di fare una gita in kayak con Micaela. Rimasto solo, il giovane cadrà vittima del ricordo doloroso di Susanna. A questo si aggiungerà il suo carattere ancora più iracondo per una situazione che non sembra favorirlo, e questo suo comportamento potrebbe avere delle conseguenze. Infatti, Niko finirà per ubriacarsi.

Una vita/ Anticipazioni 6 ottobre: David deve partire, Aurelio lo vuole morto

Il processo contro Chiara ha avuto inizio e l’esito dell’udienza ha sconvolto la ragazza. In lacrime verrà raggiunta da Nunzio, che cercherà di essere sempre più protettivo nei suoi confronti e arriverà a farle una proposta inaspettata. Viola vive ormai di sensi di colpa per quanto accaduto a Susanna e non sembra darsi pace. Tuttavia un’offerta di lavoro potrebbe aiutarla a ritrovare lo slancio per guardare tutto sotto un’altra prospettiva.











© RIPRODUZIONE RISERVATA