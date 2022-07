Un posto al sole/ Anticipazioni 7 luglio: Marina parte, e Lara va all’attacco…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 7 luglio: Marina in partenza, Lara all’attacco

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi, giovedì 7 luglio, rivelano che Marina decide di cambiare aria e lasciarsi alle spalle i problemi personali, quindi parte per un po’ lontano da Napoli: destinazione Procida. In ufficio, Lara ne approfitta e passa all’attacco e farà di tutto continuando a far credere a tutti che la sua gravidanza sta procedendo per il meglio.

Raffaele è preso da un grande sconforto. Ora che anche Viola è a conoscenza delle minacce che sta ricevendo, sa di non poter mentire ancora a lungo al resto della sua famiglia. E l’ansia potrebbe prendere il sopravvento. Intanto, la piccola Bianca approfitta di un’iniziativa ambientalista, che coglie al volo, per accorciare le distanze con il suo giovane amico Antonello.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: i sospetti di Diego su Raffaele ed Elvira

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Diego ha dei sospetti quando vede Raffaele ed Elvira sempre più vicini. Oltre alla relazione segreta, il giovane crede che i due nascondano ben altro. E non ha tutti i torti. Nel frattempo Viola continua a rispettare il desiderio del padre di non riferire ancora niente riguardo le accuse dei camorristi che Raffaele sta ricevendo. Ma per quanto tempo potrà continuare a mentire ad Eugenio?

Intanto, Franco con riluttanza ha deciso di aiutare Chiara e Nunzio a procurare loro i documenti per fuggire dall’Italia. In realtà, il ragazzo spera così di convincere i due a rinunciare a questo piano segreto, perché non porterà a nulla di positivo. Franco ha quindi una nuova opportunità tra le mani per cercare di farli desistere. Altrove, Mariella continua con i suoi tentativi di mediazione tra Riccardo e Michele: la tensione tra loro è alle stelle.

