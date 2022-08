Un posto al sole/ Anticipazioni 8 agosto: Nunzio, un piano per raggiungere Chiara…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 8 agosto: Nunzio ha un piano per raggiungere Chiara

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda l’8 agosto svelano che Viola cerca di fare da tramite affinché Raffaele e Ornella facciano pace. Nelle ultime settimane, dopo le rivelazioni del marito, la donna non riesce più a fidarsi di lui e a nulla sono serviti i tentativi di chiederle scusa. Adesso la crisi coniugale tra i due comincia ad essere importante, e si dovrà arrivare a un punto di svolta: basteranno i tentativi di Viola per salvare il loro matrimonio?

Intanto, Franco, Angela e Bianca stanno per partire per le vacanze, mentre Nunzio pensa per sé e va avanti con il suo piano per ritrovare Chiara. Al giovane non è proprio andato giù il fatto di non essere riuscito a partire con la ragazza alla volta di Londra, e neanche la compagnia degli amici in Italia è riuscito a sollevargli il morale. Cosa avrà in mente stavolta? Infine, un’iniziativa di Mariella potrebbe non avere su Guido l’effetto da lei desiderato…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: una partenza momentanea per Lara…

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, da quando Chiara è fuggita dall’Italia, Nunzio sta facendo sempre più fatica a riprendere il controllo sulla sua vita. Ha provato ad uscire con i suoi amici, ma non è servito a curare la sua tristezza. In crisi, Nunzio vuole solo raggiungere la ragazza che ama ed è disposto a tutto pur di farcela… Intanto, Lara si prepara a partire e forse per lei sembra giunto il momento di uscire dalle loro vite. Roberto è all’oscuro dell’accordo economico stipulato tra Marina, che ha agito in segreto, e la Martinelli… E se lui venisse a scoprire di questo patto? Cosa ne sarà della sua relazione con Marina?

Intanto, determinata a prelevare campioni di sangue dalle bufale del caseificio, Speranza intende farsi aiutare da Guido, Mariella e Castrese per distrarre papà Espedito. Il piano è allettante, ma non è detto che possa andare tutto liscio…











