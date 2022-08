Un posto al sole/ Anticipazioni 9 agosto: il piano di Nunzio lo mette in pericolo…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 agosto: Nunzio, il suo piano rischia di ritorcersi contro di lui…

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda l’9 agosto svelano che Nunzio le sta provando tutte pur di ritrovare Chiara e raggiungerla dovunque si trovi. A tal scopo, il giovane sfrutta il suo talento di giocatore di carte per ricavare il denaro occorrente e pagare l’investigatore privato. Tuttavia, niente potrebbe andare come previsto quando un suo vecchio rivale si mette in mezzo…

Intanto, Raffaele non si rassegna: nonostante la freddezza di Ornella, l’uomo è disposto a tutto pur di riconquistare l’amore e soprattutto la fiducia di sua moglie. Cosa si inventerà? Infine, Mariella deve dire a n una certa verità, e non sarà per niente facile, nonostante gli interventi infelici del vigile Cotugno per smorzare la tensione.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Raffaele e Ornella ancora in crisi, Nunzio vuole andare da Chiara

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola è stanca delle continue liti tra Raffaele e Ornella quindi cerca di fare di tutto affinché facciano pace. Nelle ultime settimane, dopo le rivelazioni del marito, la donna non riesce più a fidarsi di lui e a nulla sono serviti i tentativi di chiederle scusa. Adesso la crisi coniugale tra i due comincia ad essere troppo grande per riuscire a ricucire il rapporto…

Intanto, Franco, Angela e Bianca stanno per partire per le vacanze, mentre Nunzio pensa per sé e prosegue col suo piano per ritrovare Chiara. Al giovane non è proprio andato giù il fatto di non essere riuscito a partire con la ragazza alla volta di Londra, e neanche la compagnia degli amici in Italia è riuscito a sollevargli il morale. Stavolta Nunzio dovrà racimolare un bel po’ di denaro per riuscire a ritrovarla, dato che la giovane sembra svanita nel nulla. Infine, un’iniziativa di Mariella potrebbe non avere su Guido l’effetto da lei desiderato.

