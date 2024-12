Va in onda oggi l’ultima puntata settimanale di Un posto al sole, moltissimi telespettatori sono però curiosi di scoprire tutto quello che accadrà dopo la consueta pausa del weekend. L’amatissima soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan con le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di lunedì 9 dicembre 2024, come al solito colpi di scena e novità non mancheranno.

Cosa succederà a Un posto al sole dopo la breve pausa? Le anticipazioni fanno sapere che dopo aver trascorso qualche giorno a Londra Alice tornerà a Napoli e avrà subito voglia di uscire con Vinicio per trascorrere una divertente serata. La loro complicità sta aumentando sempre di più, la cosa però non rende sereni Marina e Roberto. Entrambi pensano che non sia una buona idea uscire con Gagliotti e proveranno a farle cambiare idea, ma sarà inutile. Le sensazioni della Giordano e del marito erano esatte, infatti l’uscita della nipote sarà un vero e proprio disastro.

Anticipazioni Un posto al sole 9 dicembre 2024: Nunzio e Rossella partono insieme per Madrid

Ci saranno altri interessanti colpi di scena a Un posto al sole, nella puntata che andrà in onda su Rai Tre lunedì 9 dicembre 2024. Le anticipazioni rivelano che Viola proverà a convincere Damiano a rivolgersi ad Eugenio per chiedere il suo aiuto. Nicotera infatti potrebbe fornirgli i mezzi giusti per proseguire le indagini in merito alla ricerca dell’aggressore di Don Antoine. Se la Polizia riuscirà a trovare il vero colpevole Pasquale verrà scagionato.

A catturare soprattutto l’attenzione dei tantissimi fan di Un posto al sole sarà però la vicenda incentrata su Nunzio e Rossella. Lo chef del Caffè Vulcano dopo il confronto con Diana può finalmente vivere la sua storia d’amore con la Graziani. Le anticipazioni fanno sapere che sono partiranno insieme per Madrid, i due arriveranno in città nell’episodio di lunedì 9 dicembre 2024.

