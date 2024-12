Va in onda domani, venerdì 6 dicembre 2024, l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e moltissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà prima della consueta pausa del weekend. L’amatissima soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3, gli episodi però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare non poco l’attenzione, soprattutto perché colpi di scena e novità non mancano mai e stupiscono sempre tutti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 6 dicembre 2024/ Alfredo geloso di Clara, Enrico e Marta vicini

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di Un posto al sole che andrà in onda domani sera, venerdì 6 dicembre 2024. Queste fanno sapere che Nunzio avrà un confronto con Diana in merito al loro rapporto, nel frattempo Rossella è in partenza per Madrid. A causa delle spiacevoli vicende avvenute in ospedale la Graziani ha infatti deciso di continuare la sua specializzazione all’estero perché continuare a lavorare al San Filippo per lei era diventato insostenibile.

Anticipazioni Beautiful, puntata 6 dicembre 2024/ Hope bacia di nuovo Thomas, volta pagina dopo Liam

Anticipazioni Un posto al sole 6 dicembre 2024: L’idea di Raffaele non piace a Ida, Cotugno rovina la riunione della famiglia Del Bue

Cos’altro succederà a Un posto al sole prima della breve pausa del weekend? Stando alle anticipazioni Raffaele avrà un’idea che potrebbe convincere Ida e Diego a non prendere in affitto una casa lontana da Palazzo Palladini. Giordano si intrometterà perché non vuole che i due si trasferiscano in un’altra zona di Napoli, però la Kovalenko non reagirà bene di fronte alla sua proposta.

Intanto, in occasione dell’addobbo dell’Albero di Natale Guido trascorrerà un po’ di tempo con Mariella e Lollo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno però sapere che la presenza di Cotugno finirà per ostacolare la riunione familiare della famiglia Del Bue. Ci saranno altre novità nella puntata di venerdì 6 dicembre 2024? Gli spoiler sull’amatissima soap opera partenopea non svelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dell’episodio per saperne di più.

Un posto al sole, anticipazioni 5 dicembre 2024/ Rossella vuole andare all'estero, Espedito si sente male