Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 26 gennaio: Fabrizio perde il controllo e…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 26 gennaio

Nuovo appuntamento con Un posto al sole, l’amatissima soap opera di Raitre che torna in onda oggi con una puntata inedita in cui vedremo Fabrizio in brutte condizioni dopo aver perso il controllo e aver aggredito verbalmente una donna. Sentendosi in colpa per l’accaduto, Fabrizio è salito in macchina mettendo in pericolo la sua stessa vita. La convivenza di Clara, nel frattempo, fa molto discutere. Tutti pensano che sia vittima di ricatto mentre Patrizio non accenna a calmarsi.

Marina, nel frattempo, riflette molto su quello che è accaduto, in quanto l’uomo ha dimostrato di essere molto violento e pericoloso. Giordano pensa alle parole di una persona per cui si è fidata molto, sempre. Le cose non vanno bene, in quanto anche per Lara c’è molto rancore e gelosia. Marina, inoltre decide di restare accanto a Fabrizio mentre Patrizio appareo per la triste situazione che sta vivendo.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole abbiamo visto Fabrizio in preda a tanti dubbi. L’uomo, infatti, non sa cosa fare dal momento che un gesto potrebbe metterlo in pericolo. Clara, invece, non nasconde la propria amarezza per la presenza di intromissioni nella sua vita.

Roberto, nel frattempo, non nasconde la propria preoccupazione per il rifiuto di Chiara e quindi vuole aiutare la sua ex compagna di vita.

La vicinanza dell’uomo alla Giordano ha fatto crescere un risentimento. Roberto torna con Marina, perché vuole che lei riesca ad ammettere i suoi reali sentimenti per suo marito. Il Rosato, in preda alla disperazione, comincia a diventare violento e questo metterà a rischio la sua esistenza.

Avvenimenti inaspettati per Un posto al sole con Clara, che, sotto ricatto, per salvaguardare la propria incolumità, torna a convivere con un uomo. La donna non si sente bene per le forti oppressioni e la costante presenza nella sua vita del suo ex partner e tutti sembrano sinceramente preoccupati per lei. Cerruti continua a parlare con altri signori su internet e Mariella non riesce a dargli consigli, proprio perché qualcuno entra in casa interrompendoli. La discussione deve essere per forza posticipata a qualche altro momento, ma tutti sanno che se lui vuole recuperare la sua storia d’amore, dovrà mettere da parte questi vizi malsani.



