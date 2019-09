Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 27 settembre: Alex lascia Vittorio

Anche oggi, venerdì 27 settembre, si rinnova l’appuntamento con Un posto al sole, in onda dalle 20.45 su Rai 3. Prima di scoprire le anticipazioni della soap, rivediamo quanto successo nella puntata di ieri. Al Vulcano Silvia e Andrea hanno uno scontro con Carla, il padre di Mia e Alex, che è andato al bar in cerca della figlia. Andrea capisce di aver esagerato e propone a Carla di bere un caffè insieme. Carla gli racconta la sua storia e tutte le sofferenze che ha dovuto affrontare da quando ha deciso di cambiare sesso. Intanto Alex e Mia sono fuori a pranzo con la mamma. L’incontro con la mamma è stato molto positivo per la piccola Mia, che ne parla con entusiasmo a Franco. Alla radio, invece, Vittorio cerca di sfuggire alle grinfie di Anita che utilizza la scusa del lavoro per riconquistarlo. Il ragazzo è ben consapevole del fascino che la ragazza esercita su di lui e cerca di mettere fra di loro una certa distanza. Purtroppo Alex arriva in radio per fare una sorpresa a Vittorio e, senza essere vista, ascolta una conversazione fra il ragazzo e Anita, in cui la ragazza rivela che nelle settimane precedenti i due sono finiti a letto insieme.

Nel frattempo a Palazzo Palladini Nadia è esasperata perché Renato, infortunato ad un piede, continua a fare richieste e pretende attenzioni e cure. La donna esce con le amiche e Raffaele ha il compito di occuparsi del cognato. Una volta rimasto solo, Renato ne approfitta per mandare un messaggio ad Adele nel tentativo di capire se i sentimenti che prova per lei sono ricambiati. Il matrimonio di Niko e Susanna è la scusa per chiederle di andare da lui. L’incontro però non dà i frutti sperati perché è chiaro che Adele lo vede solo come un amico. A Palazzo Filippo incontra Serena e le dice di aver deciso di trasferirsi dal padre. Intanto Roberto Ferri ha deciso di offrire un’occasione di lavoro a Patrizio e gli propone di fare il cuoco per tre mesi sulla barca.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 27 settembre

Nella prossima puntata di Un posto al sole Alex, dopo aver scoperto il tradimento di Vittorio, decide di lasciarlo e per non incontrarlo più abbandona Palazzo Palladini e pure il lavoro al Vulcano. Anche Serena e Filippo cercano di evitarsi in tutti i modi e la donna è sollevata di sapere che il marito per lavoro dovrà trattenersi per qualche giorno a Tenerife. Renato ha finalmente capito di essersi spinto troppo oltre con Adele. Vergognandosi per il suo comportamento, Poggi si sfoga con la compagna Nadia e con il nipote Diego. Marina Giordano continua la sua relazione con Fabrizio, ignorando che l’uomo è responsabile della condanna del padre, Arturo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA