Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 27 settembre: Pasquale racconta la verità

Un posto al sole, anticipazioni puntata 27 settembre

Dopo la consueta pausa del week-end Un Posto al Sole tornerà lunedì 27 settembre 2021. Nella nuova puntata vedremo Niko ancora impegnato a garantire giustizia a Susanna, trovando il colpevole della sua aggressione. Il ragazzo cercherà di convincere la polizia che Mauro potrebbe essere il responsabile, mentre Giulia riceverà una telefonata da Manlio che si dirà convinto di sapere chi ha aggredito sua figlia. La situazione del compagno di Adele apparirà sempre più compromessa, fino a quando un nuovo video che potrebbe contenere i particolari di quanto accaduto finirà per portare un po’ più di luce.

Anche il contributo di Franco si rivelerà prezioso per le indagini e i suoi sospetti sembreranno andare in una direzione completamente diversa, e Pasquale si deciderà alla fine a rivelare quanto accaduto tra lui e Susanna. Niente sembrerà invece cambiare nella relazione tra Serena e Filippo, mentre Fabrizio apparirà sempre più stressato dalla situazione al Pastificio, ormai sull’orlo del fallimento. Marina farà sempre più fatica a stargli accanto e sostenerlo.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nella puntata di venerdì 25 settembre 2021 di Un Posto al Sole abbiamo assistito all’indecisione di Adele, che davanti alle domande di Niko e Giulia si è chiesta se fosse davvero necessario raccontare ai due tutti i particolari della sua storia con Mauro, compreso il fatto che l’uomo non è mai andato troppo a genio a Susanna. Mentre Niko e Giulia proseguono le loro indagini, parallele a quelle della polizia, per scoprire cosa è accaduto veramente la sera in cui Susanna è stata assalita, un nuovo importante indizio arriva da Manlio. L’uomo ha infatti scoperto che qualcuno, in passato molto vicino a sua figlia, è da poco ricomparso e potrebbe avere qualcosa da nascondere.

Mentre Susanna è ancora ricoverata in ospedale e in molti cercano di scoprire chi sia il responsabile di questa situazione, in casa Sartori le cose non vanno certo meglio. Serena ha scoperto che suo marito Filippo e Viviana continuano a scambiarsi i messaggi. Evidentemente non è stato sufficiente l’allontanamento della ragazza per porre fine a quella relazione e il sospiro di sollievo che Serena aveva tirato nel momento in cui aveva appreso l’intenzione dell’altra di allontanarsi sembra ormai lontano e dimenticato da tempo. Filippo appare molto combattuto tra la leggerezza del rapporto con Viviana e la relazione molto più impegnativa con la moglie, che lo porta ad assumersi gli obblighi della famiglia. Serena però pare sul punto di non riuscire più a sostenere questa situazione e si sfoga con Marina.



