Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: Silvia chiede aiuto a Giancarlo

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 GENNAIO 2022

Le anticipazioni della puntata di “Un Posto al Sole” in onda lunedì 31 gennaio 2022 sono ridotte al lumicino, ma ci dicono che Chiara assume cocaina e, sotto pressione, cercherà l’appoggio di Nunzio. L’incidente domestico subito da Silvia la porta a cercare l’aiuto di Giancarlo, ma questa sua scelta sembrerà metterla di nuovo in una situazione di crisi con Rossella, presa da una storia complessa con Riccardo, e sembra non trovare pace.

UN POSTO AL SOLE: DOVE ERAVAMO RIMASTI

Riassunto delle puntate antecedenti di “Un Posto al Sole”. Marina si trova contesa tra un amore malato come quello di Fabrizio e quello di Roberto Ferri, di cui non si fida e con cui i rapporti sono sempre stati instabili. Fabrizio, dopo aver ingurgitato delle dosi eccessive di farmaci, riesce a essere salvato e trova al suo capezzale Marina, che però ha ancora paura dell’uomo. In ospedale giunge anche Roberto, che vuole avvicinarsi alla Giordano ed evitare che la stessa si faccia ulteriormente coinvolgere dai problemi del marito. Jimmy e Bianca trovano il conforto dei nonni dopo aver appreso i fatti della Shoah a scuola: un messaggio importante per non dimenticare rivolto agli spettatori.

Marina, intanto, dopo aver fatto visita al marito Fabrizio in ospedale ed essersi assicurata che lo stesso sia sopravvissuto, deve prendere una decisione: la donna si rende conto che Fabrizio versa in una situazione di fragilità, ragion per cui per rimettere in piedi il loro matrimonio decide che è giunto il momento di porre il marito di fronte a una scelta netta. Roberto Ferri si avvicina a Chiara Petrone, deciso ad occuparsi degli affari della medesima, ma nel frattempo Chiara sembra avere un segreto: per affrontare il suo senso di colpa, ha cominciato ad assumere sostanze stupefacenti all’oscuro di tutti, anche di Nunzio. Un segreto che avrà vita breve…

