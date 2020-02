Una, nessuna, centomila/ Domani biglietti Ticketone, concerto 19 settembre: Emma e…

“Una, nessuna, centomila”, il 19 settembre sette grandissimi artiste si esibiranno con le rispettive band all’Arena Campovolo per la lotta contro la violenza sulle donne. In ordine sparso vedremo sul palcoscenico Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Elisa Toffoli, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Giorgia ed Emma Marrone. Le donne si sono presentate sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2020 nella serata delle cover per emozionare il pubblico, pronto ad ascoltare con attenzione. Un microfono rosso ha accompagnato l’ingresso sul palcoscenico perché è il simbolo della lotta per questa nobile causa.

I messaggi lanciati sono ovviamente quelli dell’unione di fronte a quella che è una piaga della nostra società. Prepotentemente Gianna Nannini spiega: “Siamo stufe”. E le altre le rispondono in coro: “Insieme possiamo farcela”. Per fortuna ancora una volta il Festival di Sanremo è stato palcoscenico di un messaggio sociale importante. Speriamo che sia arrivato a tutti visto l’enorme pubblico che segue ogni anno la kermesse della musica italiana. Simpatica anche la gag con i fiori che ha visto Amadeus fare tre viaggi per consegnare il buquet a tutte le artiste presenti.





