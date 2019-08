UNA NOTTE IN ITALIA/ La “valigia” per chiudere gli spettacoli del Meeting 2019

Presenti sui palcoscenici e nei padiglioni del Meeting fin dalle primissime edizioni, fra mostre, concerti e spettacoli teatrali, quest’anno proprio a loro è affidata la serata conclusiva dell’edizione del quarantennale. Si tratta di Carlo Pastori, attore comico col pallino della musica, e Walter Muto, chitarrista e cantante col pallino della comicità, che coadiuvati da un manipolo di amici musicisti proporranno un repertorio tutto da cantare (ed anche ballare) insieme questa sera, presso la zona piscine della Fiera di Rimini. Dalle canzoncine per i più piccoli e per le famiglie ai brani indimenticabili di uno stuolo di cantautori, a partire da Battisti, Dalla e Gaber, passando per De Gregori e Fabi, senza dimenticare Claudio Chieffo e le sue canzoni che il popolo del Meeting conosce molto bene. Possibili incursioni nella musica irlandese, perché no, sconfinando in qualche rock’n’roll per fare quattro salti.

Carlo Pastori e Walter Muto collaborano per molti anni in numerose produzioni teatrali e musicali (La Signora Stracciona – gruppo di ricerca di musiche popolari fondato da Massimo Bernardini – e poi il Teatro D’Artificio, in particolare il fortunato spettacolo di Natale La stella com’era?, Queen Memorial Band e molto, molto altro…), senza dimenticare diverse frequentazioni televisive (per quanto riguarda Pastori, fra le altre, Zelig e Scherzi a parte e per Muto, le orchestre di Mediaset a cavallo del 2000).

Nel primo decennio del nuovo millennio fondano la “ditta” P&M – Pastori&Muto, Compagnia musicale e teatrale che produce progetti culturali, spettacoli e concerti su tutto il territorio nazionale.

Produzioni di spicco dei primi anni di attività di P&M sono Virus Vitale Varietà, Giovanni: un Bosco di duecento anni, spettacolo dedicato all’opera e al carisma di San Giovanni Bosco e lo show Quando un musicista ride, dedicato alle canzoni di Enzo Jannacci. Carlo ha portato in teatro anche Storia di Andrea, il Santo Bevitore e A.U.F. – Costruire Cattedrali (Uno Spettacolo Duomo).

Ultima produzione musicale “in solitaria” di Walter: CASTAWAY – Le 20 canzoni che salverei dal naufragio.

Nel 2014 producono il loro CD dal titolo Parole&Musica, brani inediti del duo e qualche cover. Creano poi App Art – Musica e Teatro in casa – per situazioni di teatro e musica da appartamento. La loro ultima produzione è Lasciateci cantare!, galoppata di canzoni e medley tutta da cantare!

Una valigia di tutto questo bagaglio artistico verrà riassunta nella serata di oggi alle piscine del Meeting. Insieme a Carlo e Walter – sul palcoscenico insieme da più di trent’anni -, l’indispensabile motore ritmico e armonico: Ermens Angelon alla batteria e Pepi Malagoli al basso. Altri ospiti si alterneranno nel corso della serata ad alimentare con voci e strumenti le diverse sezioni del repertorio.



