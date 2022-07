Una vita/ Anticipazioni 8 luglio: Ignacio ha un’amante, qualcuno lo scopre e…

Una Vita, anticipazioni puntata 8 luglio: Ignacio tradisce Alodia, ma…

Le anticipazioni della puntata di Una Vita dell’8 luglio rivelano che Rosina e Hortensia consigliano ad Azucena di trovarsi un nuovo fidanzato. Le due donne non sanno che la giovane si frequenta Guillermo, quindi sperano che lei metta gli occhi su un uomo benestante: solo un matrimonio d’interesse potrebbe risollevare le loro finanze.

Beautiful/ Anticipazioni 8 luglio: Eric chiede spiegazioni, Shauna salva Quinn

Ignacio continua a tradire Alodia, e stavolta ha un’amante fissa. Senza trascurare la moglie di attenzioni, continua ad avere una tresca e pensa di avere tutto sotto controllo. Qualcuno, però, sembra aver scoperto il suo tradimento e vuole farglielo sapere con un biglietto inaspettato che farà cambiare i suoi piani. Felipe si arrabbia con Dori quando scopre che lei gli ha nascosto il giornale per non fargli leggere l’articolo scritto da Ramon.

Un posto al sole/ Anticipazioni 7 luglio: Marina parte, e Lara va all'attacco...

Una vita, dove eravamo rimasti: David e Valeria allontanati da Aurelio

Nelle precedenti puntate di Una vita, l’articolo di Ramon, firmato col nome di Fidel, getta Acacias in grande agitazione. Liberto intuisce chi c’è dietro, ma chiede conferme a Lolita; lei però non vuole parlarne. Guillermo è molto affranto perché suo padre gli ha impedito di prendere lezioni di algebra, ed è triste perché non potrà vedere Azucena. Servante vuole sorprendere Fabiana per il suo compleanno. Aurelio capisce cosa sta accadendo tra David e Valeria, e grazie alla lettera in cui si è finto suo marito, è riuscito ad allontanarli. Poi incontra Aurelio in strada e lo ringrazia per la missiva; Genoveva da lontano li osserva ed è gelosa.

Una Vita e Terra Amara/ Anticipazioni puntata 8 luglio: Ignazio tradisce Alodia...

Fidel caccia Ramon di casa quando apprende che è un poliziotto. Ignacio tradisce Aloidia con un’altra donna e per ora la moglie non si è accorta di nulla. Grazie all’aiuto di Dori, le condizioni di Felipe stanno migliorando, e per farlo star ancora meglio, gli nasconde il giornale dove c’è l’articolo di Ramon.











© RIPRODUZIONE RISERVATA