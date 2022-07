Una Vita, anticipazioni puntata 16 luglio 2022/ David affronta Aurelio ma…

Una Vita, cosa accadrà nella prossima puntata? Le anticipazioni

Oggi andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap Una Vita. Cosa succederà nella puntata di oggi? Le anticipazioni di Una vita del 15 luglio 2022 ci rivelano che David è innamorato di Valeria e ha difficoltà a considerarla un’amica. Per lenire la sua sofferenza prende una decisione drastica: lasciare Acacias e allontanarsi definitivamente dalla donna. Valeria è disperata, senza David si sente persa, ma l’uomo gli urla il suo amore e l’incapacità di non poterla avere per sé. Valeria gli rivela che anche lei prova un forte sentimento ma non può tradire suo marito. Spinto dall’ira David gli dice che Aurelio non sta proteggendo Rodrigo, quando la donna gli chiede spiegazioni, l’uomo risponde che ha detto quelle parole solo per gelosia.

David raccoglie le sue cose personali ed esce dalla vita di Valeria. Genoveva appresa la notizia ne approfitta per far visita alla pianista e informarla che è al corrente di tutta la situazione. Dori confida a Felipe che le medicine che ha preso dai Palacios erano un placebo, la sua malattia è nella sua testa. Visitato da Ignacio infatti, Felipe ha ricevuto una diagnosi positiva: grazie alle cure dell’infermiera la sua gamba è pian piano guarita.

Nella puntata andata in onda ieri della soap Una vita, Aurelio è furioso con Genoveva e la rimprovera di non mettersi in mezzo alle sue questioni. Il suo intervento è stato fuori luogo e ha perso uno dei suoi uomini migliori. Il Quesada si riferisce a David che costretto a fingere di essere il marito di Valeria si è innamorato della donna. Quando Aurelio si è accorto che tra i due c’era troppa confidenza ha fatto recapitare alla pianista una “finta” lettera del marito Rodrigo. Da quel momento la donna ha preferito mantenere le distanze dal suo protettore. David a questo punto non è stato in grado di vedere Valeria con gli occhi di un amico e ha affrontato il Quesada, dicendogli di trovarsi un’altra persona perché non era più in grado di portare a termine il suo incarico. L’intervento di Genoveva ha peggiorato la situazione. La dark lady non rimane in silenzio a farsi minacciare dal marito e gli ricorda che è in possesso di alcune fotografie che potrebbero mandarlo dritto sul patibolo.

Luzdivina è consapevole di aver fatto un grosso errore, quello di parlare a Genoveva della nipote di Marcelo. Il maggiordomo si è sentito tradito, con la domestica aveva instaurato un rapporto confidenziale, pensava di potersi fidare di lei, invece alla prima occasione lo ha pugnalato alle spalle. Ora ha difficoltà ad accogliere le sue scuse, perché è venuta a mancare la fiducia, preferisce tenerla lontana dalla sua vita. Azucena si sta rendendo conto di aver sbagliato con Guillermo, il fatto che sia troppo presto per frequentare un ragazzo, sta permettendo a Claudia di guadagnare terreno. La ballerina è interessata al ragazzo, però ora è confusa non sa che ruolo ha la sua amica in questa storia, per questo decide di parlare con Guillermo. Il ragazzo le dice che è innamorato di lei e Claudia è solo una cliente, poi per convincerla che non le sta mentendo le ricorda che ha accettato il lavoro all’accademia solo per incontrarla, visto che il padre gli ha proibito di continuare a prendere lezioni di algebra a casa di don Liberto, dove la ragazza è ospitata.











