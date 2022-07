Una Vita/ Anticipazioni puntata 2 luglio: sorpresa per Fabiana da parte di Servante?

Una Vita, anticipazioni puntata 2 luglio

Le anticipazioni di Una Vita del 2 luglio 2022 ci rivelano che grazie alle cure di Dori la gamba di Felipe sta migliorando e anche l’avvocato sembra gradire la presenza della donna in casa. Ramon dopo aver parlato con Josè si rende conto di dover fare un passo indietro e mettere da parte tutto il suo rancore, tanto sua moglie e suo figlio Antonito non torneranno in vita, nel frattempo con il suo comportamento continuerà a far soffrire le persone che gli vogliono bene.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 luglio: Quinn e Carter sempre più vicini

Il Palacios con coraggio chiede scusa a Liberto e chiarisce la sua posizione, finalmente tra i due torna la pace per la gioia di Lolita che vede nel suocero un radicale cambiamento. Servante vuole fare un regalo a Fabiana. Ultimamente è stato troppe volte rimproverato dalla moglie per la sua poca voglia di sbrigare le faccende. Il problema è che non sa cosa donarle, alla fine decide di regalarle un rosario, ma è davvero questo il regalo che la locandiera vuole ricevere dal marito?

LDA canta Bandana a Tim Summer Hits 2022/ Tutti gli ospiti di Rimini

Una Vita: ecco dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Genoveva ha scoperto la verità sul matrimonio di David e Valeria e sa anche alcune cose che riguardano Rodrigo il vero marito della pianista. La Salmeron a questo punto vorrebbe saperne di più e chiede ad Aurelio di farla partecipe dei suoi affari. Il Quesada non vuole che la donna si intrometta nelle sue faccende personali, ci sono in palio molti soldi e a causa della sua curiosità potrebbe mandare all’aria il piano ambizioso. Genoveva esprime il suo malumore, è stanca di fare da contorno, il marito le urla di essere stufo delle sue civetterie e niente di tutto quello che sa le impedirà di toglierla di mezzo senza darle il tempo di parlare. Oramai da cinque anni Lolita quando ha un problema o una preoccupazione parla con la fotografia di Antonito. Il suo desiderio è di vivere un po’ di felicità e probabilmente presto venderà il negozio per raggiungere il figlio al paese e pensare al suo futuro lontano da Acacias. Ramon le crea troppa apprensione, soprattutto ora che frequenta Don Fidel Soria che è un poliziotto che lavora per il Ministero della Giustizia, ma il suocero sa che svolge un’altra professione. Imma è preoccupata perché di sera nel ristorante non viene molta clientela. Il nipote le suggerisce di mettere da parte i piatti a base di riso e dedicarsi alla preparazione di pietanze tipiche della loro terra. Pascual incoraggia la madre a impegnarsi di più e a non scoraggiarsi di fronte al primo problema. L’uomo è molto severo nei riguardi del figlio e lo rimprovera di perdere troppo tempo gironzolando attorno alle ragazze piuttosto che concentrare la sua attenzione sui libri di testo.

Blanco infortunato sul palco di Rimini/ Accade alla nuova tappa del Tim Summer Hits

Imma rimprovera l’uomo, in fondo è solo un ragazzo e vuole vivere le emozioni dettate dalla sua età, ma Pascual a riguardo la pensa diversamente, certe distrazioni potrebbero compromettere i risultati scolastici. La madre chiede al figlio di essere meno severo e di comportarsi con più educazione con la gente del quartiere. Tra Ignacio e Dori continuano a esserci alcune divergenze. Il medico impone all’infermiera di seguire scrupolosamente le sue cure, mentre la donna a volte agisce di sua spontanea volontà. Riferisce al medico di non prescrivere all’avvocato troppi calmanti, altrimenti rischia di diventarne dipendente. Ignacio la rimprovera di non prendere iniziative. Valeria è triste, vuole sapere dov’è suo marito Rodrigo, comincia a dubitare che possa essere ancora vivo. La donna confida in parte il suo sconforto a Lolita, nel quartiere tutti sono al corrente che il suo matrimonio con David è felice, in realtà non è lui il suo vero marito e questa situazione la sta devastando interiormente. Josè chiede a Ramon di fare pace con Liberto, sono amici da molto tempo e una divergenza politica non dovrebbe rovinare il loro rapporto. Il Domínguez Chinarro rimprovera al Palacios di essere troppo irrispettoso nei riguardi della nuora che si prende cura di lui con molta devozione, ora tocca a lui fare il primo passo per cambiare le cose.











© RIPRODUZIONE RISERVATA