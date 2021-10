Una Vita/ Anticipazioni puntata 2 ottobre: il segreto di Ildefonso svelato

Una Vita, anticipazioni puntata 2 ottobre

Nella puntata di Una Vita in onda sabato 2 ottobre, Genoveva dice a Felipe di aver ritirato la denuncia per abbandono del tetto coniugale ma gli preannuncia anche di essere disponibile a concedergli l’annullamento delle nozze, proprio perché vuole chiudere definitivamente e in modo civile i rapporti con lui. Poi invita Velasco a pranzo e inaspettatamente lo bacia, dicendogli che non ha più interesse nei confronti dell’Alvarez Hermoso e che é pronta per una nuova relazione. Alla festa di Marcos tutti gli invitati sembrano divertirsi ma non é dello stesso parere Anabel che sente molto la mancanza della sua vita precedente e dei giovani che frequentava.

Così si ubriaca e inizia a parlare a ruota libera, arrivando anche a confessare a tutti i motivi per i quali il matrimonio di Camino e Ildefonso non é stato consumato. Il marchese, distrutto nell’amore per queste parole, scappa via e Camino é disperata per essersi fidata dell’amica. Laura fa perdere di nuovo le sue tracce per paura che il commissario Mendez possa costringerla a confessare la verità sulla morte di Marcia.

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Ildefonso prova a scusarsi con Camino dicendole che inizialmente si era interessato a lei perché sapeva delle sue inclinazioni e reputavo fosse la donna perfetta per lui che aveva subito quella menomazione. Poi a poco a poco si é innamorato di lei e ha sperato che il loro amore potesse andare al di là del rapporto nell’alcova. La giovane Pasamar, però, non prende bene questa confessione e se la prende con il marito dicendogli che avrebbe dovuto dirle la verità e lasciarle modo di decidere liberamente, non essere sincero quando ormai é troppo tardi. Offesa per quello che ha udito, Camino va via e torna a lavorare al ristorante. Più tardi il marito va a cercarla perché vuole avere un chiarimento con lei ma la ragazza é abbastanza fredda. Mentre parlano arriva Felicia che ricorda al marchese della festa che quella sera stessa si terrà a casa di Marcos per inaugurare la sua nuova casa, ma in realtà Ildefonso non sa nulla dell’evento. Camino prova a dire alla madre che non prenderanno parte ma il marito la corregge subito e dice alla suocera che saranno ben felici di accompagnarla. José insiste con Bellita per farle registrare in un disco le sue canzoni, sia con l’intento di distrarla dai lavori di casa, sia per un altro motivo che non vuole ancora rivelare.

Mendez con una scusa riesce ad attirare Laura in una zona appartata per dirle che conosce il suo segreto e sa che probabilmente Velasco e Genoveva la stanno ricattando. Le propone quindi un accordo per ritrattare la sua testimonianza e allo stesso tempo non perdere i benefici che la Salmeron le ha promesso, tuttavia la domestica sembra molto spaventata. Felipe sogna di essere nella sua vecchia casa e di uccidere la moglie con lo stesso pugnale che lei ha utilizzato per assassinare Marcia. Quando si sveglia é molto turbato e decide di rifiutare l’invito per la festa di Marcos, così da non essere costretto ad incontrare la donna. Si reca così ad Acacias 38 proprio per dire a Marcos che quella sera non ci sarà ma incontra Genoveva che gli chiede di parlare perché ha una cosa molto importante da dirgli. Sia Ramon che Antonito sono in estrema difficoltà per i discorsi che stanno preparando per i rispettivi partiti e si copiano a vicenda alcune frasi. Questa situazione, però, causa continui litigi non solo fra padre e figlio ma anche con le rispettive mogli, ognuna impegnata a sostenere il marito dell’altra. Proprio per questo motivo i malumori a casa Palacios aumentano sempre di più.



