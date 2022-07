Una Vita, anticipazioni puntata 23 luglio 2022/ Felipe accetta l’aiuto di Dori e…

Una vita, cosa succederà nella puntata in onda oggi? Le anticipazioni

Cosa succederà oggi nella puntata della soap Una vita? Le anticipazioni rivelano che Fidel e Lolita improvviseranno un pranzo in bottega e che tra i due nascerà una particolare intesa. Felipe deciderà di fidarsi di Dori che ha preso a cuore la salute dell’avvocato. Scopriamo però in dettaglio cosa si devono aspettare i fan di questa seguitissima soap. Le anticipazioni di Una Vita del 23 luglio ci rivelano che in soffitta le domestiche spettegolano sul fatto che Dori si sia trasferita definitivamente nell’appartamento di Felipe. Difatti l’avvocato, pur di non perdere la sua assistente, ha scelto di seguire le sue indicazioni e uscire una volta per tutte dall’indipendenza dai farmaci. Intanto Lolita e Fidel rimangono a pranzare nella bottega. Tra i due c’è una bella intesa, perché negarla? Oltretutto in molti tifano per loro e poi Lolita se lo merita.

Valeria si abbandona tra le braccia di David e si risveglia al suo fianco. All’inizio si sente in colpa nei confronti del marito, ma poi ogni indugio cade. Aurelio da quando ha scoperto che a ordinare la morte della sorella in carcere è stata Genoveva, non ha messo da parte il pensiero di vendicarla. Forse adesso è arrivato il momento giusto. Decide di assentarsi qualche giorno da Acacias per motivi di lavoro e ordina al suo fedele maggiordomo di avvelenare la moglie durante la sua assenza, coì da far cadere qualsiasi sospetto su di lui. La donna non si sente bene e Marcelo con fare sospetto le prepara una tisana, ma questo particolare viene notato anche dalla Salmeron. David rivela a Valeria qual è il vero piano del Quesada e lei reagisce disgustata.

Una vita, dove siamo rimasti: David è in pericolo ma…

Nella scorsa puntata della soap Una vita, Lolita finalmente riabbraccia il suo Moncho e Fidel decide di regalare a mamma e figlio una bella gita in barca. Ramon da lontano guarda la nuora insieme al nuovo compagno e si rammarica dell’assenza di suo figlio. Genoveva incontra David e lo invita ad allontanarsi da Acacias, perché la sua vita è in pericolo. Il dialogo che l’uomo ha avuto con Aurelio è stato molto duro, difatti il Quesada approfittando della sua assenza stava molestando Valeria. L’arrivo tempestivo di David ha evitato il peggio alla donna, ma tra i due uomini è nata un’accesa lite dove non sono mancate le minacce da parte del Quesada. David sa di essere in pericolo, ma non può nemmeno lasciare Valeria sola, anche se la donna è stata tranquillizzata da Genoveva. A suo dire Aurelio non dovrebbe più importunarla, ma la pianista non crede alle parole della dark lady. Intanto ad Acacias si è diffuso il pettegolezzo sul loro conto. La coppia, che fino a quel momento aveva destato molta invidia da parte della gente, perché si mostrava sempre affiatata e contenta, ora è sulla bocca di tutti perché nell’aria ci sarebbe una crisi.

David ha preparato le valigie per lasciare la città, ma prima di partire chiede a Servante di prendersi cura dei suoi bagagli per qualche giorno. Tornato da Valeria le propone di fuggire insieme e prendere il primo treno ovunque sia diretto, una volta lontano da Acacias e al sicuro, si metteranno alla ricerca di Rodrigo. Josè tira un sospiro di sollievo, finalmente Alodia e Ignacio si sono trasferiti nella loro nuova casa, ma il sogno dura dura poco perché l’ex domestica non è soddisfatta del suo appartamento. Trova l’abitazione troppo piccola e vorrebbe ampliare il salone demolendo la parete dell’ufficio di Ignacio. Il medico pur di non sentirla lamentare è disposto a rinunciare al suo ufficio e a soddisfare la sua richiesta. In conclusione Josè e Bellita dovranno tenersi in casa ancora per lungo tempo Alodia e suo marito.











