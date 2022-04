Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 aprile: Marcos cede al ricatto di Genoveva

Una vita, le anticipazioni del 9 aprile

Le Anticipazioni di Una Vita del 9 aprile 2022 ci rivelano che Marcos cede al ricatto di Genoveva e cede il 15% di quote. A malincuore scopre che il prestanome della Salderon è Aurelio e con questo strategemma viene estromesso dalla società. Soledad riesce a impadronirsi di una fotografia di Natalia da consegnare all’ex commissario Mendez per scoprire se è stata lei ad acquistare il veleno che ha ucciso Felicia. Antonito porta avanti le sue idee politiche e un articolo dal taglio radicale scatena un putiferio tra gli abitanti di Acacias. Liberto si unisce a Jacinto e Servante per provare il gruppo, ma i risultati sono pessimi, nonostante l’insuccesso iniziale, i tre musicisti continuano a portare avanti il loro progetto.

Josè allenta un po’ la corda e lascia un momento di svago a Ignacio, il quale decide di portare con sé lo zio e insieme vanno nel locale che solitamente il ragazzo frequenta. Quando i due tornano a casa, Bellita rimprovera il marito di non dare il buon esempio al nipote. Daniela approfitta dell’assenza di Roberto e Sabina per scendere in cantina e guardarsi intorno, ma viene sorpresa da Roberto che le chiede spiegazioni della sua presenza. Soledad continua ad essere minacciata, questa volta le viene recapitato un pacco con dentro della dinamite. Al ristorante, Sabina rimprovera il marito di riservare troppe attenzioni alla cameriera, Roberto per tenere a bada la moglie accetta di stare lontano da Daniela, ma la donna non è molto convinta. Casilda ancora pensa al venditore di mandorle che ha visto in strada e non si toglie dalla mente l’idea che possa essere il fantasma di suo marito Martin. Vediamo dove eravamo rimasti con le puntate di Una vita.

Una vita, il riassunto della puntata dell’8 aprile

Dove eravamo rimasti con Una vita? Don Felipe ha un appuntamento con l’ex commissario Mendez nel ristorante di Roberto, la cameriera si avvicina per prendere le ordinazioni e tra i due c’è uno scambio di sguardi come se si conoscessero. L’avvocato gli domanda se già ha visto Daniela, ma nega dicendo che ha una nipote che ha lo stesso nome. In strada Marcos ha un diverbio con Natalia, la ragazza viene prima strattonata e poi afferrata ai polsi dal Bacigalupe che la rimprovera di essere una donnicciola ora alla prese con Felipe. L’uomo si sente imbarazzato nell’apprendere che la figlia sia diventata la confidente della Quesada, quest’ultima accusa l’uomo di essere ripugnante e di averla violentata. Marcos non accetta l’affronto e replica che sta confondendo un violentatore con una vittima della sua seduzione, poi dandole della sgualdrina la definisce una donna frivola che utilizza la sua innocenza per sedurre gli uomini maturi come lui. Natalia gli urla in faccia di odiarlo, Marcos la minaccia dicendole che se apre bocca o prova a chiedere qualunque cosa se ne pentirà. In quel momento attirato dalle urla interviene Roberto che chiede cosa stia succedendo, Marcos si lamenta che Natalia è entrata troppo in confidenza con la figlia e sta cercando di estorcerle informazioni sulla sua attività, Roberto conferma che i fratelli Quesada non gli piacciono. Da quando Susana è partita non c’è nessuno che si occupa della chiesa e il parroco chiede aiuto a Casilda e Fabiana che acconsentono a dargli una mano. Si sta avvicinando il giorno dei Morti e bisogna preparare la chiesa per accogliere i fedeli, Casilda dice che ogni giorno pensa a suo marito Martin, il parroco le consiglia di pregare per lui, dopo che la domestica finisce di dire una preghiera per il suo amato defunto, vede un uomo che vende mandorle caramellate molto somigliante a Martin. La domestica di Una vita rimane turbata e domanda a Fabiana se i morti tornano in vita.

Marcos incontra Mendez vuole essere messo al corrente di come stanno proseguendo le indagini sulla scoperta di chi ha avvelenato Felicia. L’ex commissario ha visitato molti negozi di drogheria alla ricerca del veleno che ha ucciso la signora Bacigalupe e ha scoperto che una donna ha comprato un lotto del prodotto fuori città. Il garzone del negozio non ricorda molti particolari della persona, ma se avesse modo di incontrare quella donna la riconoscerebbe. Mendez chiede a Marcos di procurargli una fotografia di Natalia da mostrare al ragazzo e accertarsi se è stata lei ad avvelenare Felicia. Antonito ha una accesa discussione con Ramon, al centro dei loro dibattiti c’è sempre la politica. Ramon è di idee liberali ed è convinto che scioperi e manifestazioni favoriscono il progresso, mentre per il figlio alimentano caos e distruzione. Ramon replica che tutti hanno diritto a manifestare la propria opinione, dal confronto democratico e dalle discussioni parlamentari nascono misure per la pace. Antonito la pensa diversamente, nessun potere può stare sopra del re, di Dio, della patria e dell’ordine prestabilito. Liberto chiama Servante e Jacinto per comunicargli di voler entrare nel gruppo musicale, finanzierà l’acquisto degli abiti e degli strumenti ma a una condizione, da parte dei suoi amici deve esserci molta discrezione, Rosina non deve sapere nulla della sorpresa che il marito le sta preparando. Genoveva non perde tempo e presenta a Marcos un dossier compromettente che lo riguarda. Se il Bacigalupe non accetta la proposta della Salderon, quel documento verrà reso pubblico e dopo che la gente verrà a conoscenza di quello che ha fatto in passato Marcos, ossia che è stato mercenario e attualmente ha una relazione con la sua domestica, molti dei suoi clienti non vorranno più fare affari con lui. Marcos chiede alla donna cosa vuole in cambio del suo silenzio e la richiesta è alquanto ambiziosa. La Salderon vuole il 15% delle quote societarie del Bacigalupe e per non far figurare il suo nome si servirà di un prestanome per evitare anche all’uomo molti inconvenienti. Per scoprire cosa succederà ad Una vita oggi 9 aprile, appuntamento con le anticipazioni!











