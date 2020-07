Una voce per Padre Pio/ Diretta e ospiti: Insinna, Nathalie Guetta e Frassica al timone

Sabato 11 luglio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con la musica, lo spettacolo e la solidarietà. Flavio Insinna, Nathalie Guetta e Nino Frassica conducono Una voce per Padre Pio che, quest’anno, a causa delle norme anti-Covid, non andrà in onda da Pietralcina, ma da Roma. Per la prima volta nella sua storia, infatti, l’evento Una Voce per Padre Pio sarà trasmesso da uno studio televisivo sperando di poter tornare a Pietralcina il prossimo anno. Nel corso della serata ci sarà spazio per la musica, lo spettacolo e il divertimento, ma torneranno anche i racconti di persone che hanno dedicato la propria vita alla solidarietà. Anche quest’anno, lo scopo di Una voce per Padre Pio è raccogliere fondi per aiutare le famiglie in difficoltà per l’emergenza coronavirus.

GLI OSPITI DI UNA VOCE PER PADRE PIO

Flavio Insinna, Nathalie Guetta e Nino Frassica, nel corso dell’evento “Una voce per Padre Pio” saranno affiancati da grandissimi ospiti che si metteranno a disposizione del pubblico regalando una serata di riflessione, ma anche di divertimento. Ad animare la serata, infatti, saranno: Arisa, Alessio Boni, Red Canzian, Tosca D’Aquino, Gabriele Cirilli, Fausto Leali, Rocio Munoz Morales, Francesco Pannofino, Romina Power, Ron, Andrea Sannino, Lunetta Savino e Alberto Urso che attraverso canzoni, racconti e divertenti siparietti contribuiranno alla raccolta fondi da devolvere alle persone più in difficoltà.

COME VEDERE UNA VOCE PER PADRE PIO IN DIRETTA STREAMING

Una Voce per Padre Pio può essere seguito in diretta su Raiuno e in diretta streaming su Raiplay. L’evento supporta “Una Voce Per Padre Pio Onlus” che può essere sostenuta con delle piccole donazioni. Inviando un sms al numero 45531 da Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali si potrà sostenere Una Voce per Oadrea Pio Onlus donando 2 euro oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile. Infine, si potrà donare da 5 a 10 euro chiamando da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA