Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live oggi 11 luglio: programma, finali e azzurri

Ottava giornata per le Universiadi 2019 di Napoli: oggi giovedì 11 luglio i riflettori saranno nuovamente sul capoluogo campano dove è in corso la 30^ edizione di questa magnifica manifestazione, che dà risalto ai talenti più giovani che frequentano l’università. Protagonisti di eccezione ovviamente saranno gli azzurri che anche oggi sgomiteranno con il chiaro obbiettivo di salire sul primo gradino del podio delle tante finali messe in calendario anche per oggi. Dopo tutto non scordiamo infatti che se è vero che l’Italia si è già più volte coperta di gloria, c’è ancora molto da recuperare nel medagliere ufficiale delle Universiadi 2019 di Napoli e pure le medaglie in palio sono sempre meno, con l’avvicinarsi della cerimonia di chiusura il prossimo 14 luglio.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il miglior modo per rimanere aggiornati sulle Universiadi 2019 di Napoli è quello di collegarsi al sito ufficiale della manifestazione che tramite il portale fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video tutti gli eventi. In tv sono però previste delle finestre giornaliere sulla tv di stato e per la precisione sul canale Rai Sport + HD, dove saranno visibili anche le gare più importanti: diretta streaming video garantita su Rai Play per quanto riguarda questi collegamenti.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: IL PROGRAMMA ODIERNO

Come pure per gli altri giorni, anche oggi il programma di gare e finali per le Universiadi 2019 sono di Napoli è fittissimo e pure gli azzurri saranno impegnati fin dal subito. La giornata di competizione infatti inizierà già alle ore 9,00 in campo al San Paolo per le prime batterie e gare di qualificazione dell’atletica. Non troppo dopo poi i riflettori si accenderanno al PalaCasoria per le gare del teakwondo e pure al Partenio per le prove di tiro con l’arco, dove gli azzurri proveranno a riscattare la giornata di ieri, avara di soddisfazioni. Sempre alle ore 9,00 invece avranno il via anche i primi match per il tennis: cominceranno presto pure i primi incontri per il tabellone maschile del basket, dove però l’appuntamento clou è previsto per le ore 20 con la finale per la medaglia d’oro tra Usa ed Ucraina. Da programma poi alle ore 10,00 si partirà anche col programma per le Universiadi 2019 di Napoli per il tennistavolo e poco dopo alle ore 12,00 con le gare di vela al Circolo Italia. Nel primo pomeriggio poi i riflettori si sposteranno anche al PalaVesuvio per le gare della ginnastica ritmica e di fila avranno inizio anche i match odierni di volley (tra cui anche Italia Portogallo per il tabellone maschile) e pure la pallanuoto.



