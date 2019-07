Italia Messico volley, Universiadi 2019/ Risultato: ultimo match del girone D

Oggi martedi 9 luglio si giocherà la partita di volley maschile tra Italia e Messico, valida per la fase a gironi della disciplina, protagonista alle Universiadi 2019 di Napoli: fischio d’inizio messo in programma poi per le ore 20,00 tra le pareti del PalaCoscioni di Nocera inferiore. Banco di prova di primaria importanza per i nostri azzurri, guidati dal ct Graziosi: oggi infatti con questo match terminerà la fase a gruppi e i nostri beniamini dovranno fare di tutto per vincere e strappare il pass per la fase finale della manifestazione. La situazione nel girone D però è quanto mai favorevole ai nostri ragazzi, a cui comunque non sarà concesso alcun passo falso. Va però detto che sulla carta non dovrebbe trattarsi di una partita complicata per gli azzurri, considerato anche lo stato di forma degli avversari messicani. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Italia Messico al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

ITALIA MESSICO VOLLEY, UNIVERSIADI 2019: IL CAMMINO

Lo abbiamo detto poco fa che la diretta Italia Messico di oggi, che pure ha una grande posta in palio, non dovrebbe fare troppa paura agli atleti selezionati dal ct Graziosi. Dopo tutto, giunti ormai all’ultimo turno della fase preliminare la classifica del girone D ci pare molto eloquente e qui vediamo il Messico come fanalino di coda. La squadra del coach Macias Arenas infatti pare ormai prossima a lasciare il tabellone della competizione delle Universiadi 2019 di Napoli, vantando per ora solo sconfitte, 0 punti e solo un set vinto finora negli scontri. Altro genere di cammino invece per l’Italia di Graziosi che in caso di vittoria oggi accederebbe al tabellone finale da testa di serie. Per il momento infatti gli azzurri sono in testa con ben 8 punti e a tabella ben tre vittorie, contro Svizzera, Argentina e Giappone. Sarà quindi sfida da testa e coda oggi, banco di prova che comunque gli azzurri non possono perdere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA