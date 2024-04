Uno sceriffo extraterrestre… su Rete 4/ Trama e cast del film con Bud Spencer, oggi 24 aprile 2024

Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, diretto da Michele Lupo

Sulle frequenze di Rete 4, nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile, alle ore 16,50 verrà proposto il film di genere commedia – fantascienza Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre. La pellicola è stata prodotta dalla Leone Film nel 1979, con la regia affidata a Michele Lupo, film maker che strinse un fortunato sodalizio con Bud Spencer, con il quale girò anche Chissà perchè… capitano tutte a me, Lo chiamavano Bulldozer e Bomber.

Il soggetto e la sceneggiatura del film.Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre sono frutto della fantasia e della competenza di Marcello Fondato e Francesco Scardamaglia. Il montaggio è stato curato da Eugenio Alabiso, con la fotografia di Franco Di Giacomo, mentre le musiche della colonna sonora sono di Guido e Maurizio De Angelis, i famosissimi Oliver Onions, in collaborazione con Cesare di Natale. Nel cast oltre allo straordinario Bud Spencer ci sono anche un giovanissimo Cary Guffey, Raimund Harmstorf, Joe Bugner, Carlo Reali, Gigi Bonos, Osiride Pevarello e Riccardo Pizzuti.

La trama del film Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre: un Bud Spencer fantascientifico

In Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, ci troviamo in una piccola cittadina della Georgia, negli Stati Uniti d’America. Qui c’è uno sceriffo dalla corporatura piuttosto importante che sta facendo i conti non solo con i malviventi che ogni giorno si rendono protagonisti di piccoli reati, ma anche con la popolazione in generale che vede alieni e UFO ovunque. Lui crede che queste siano solo suggestioni, ma dovrà ricredersi quando si ritroverà dinanzi a sé, nel parco divertimenti per i bambimi, un alieno proveniente dallo spazio.

Naturalmente farà fatica a credere alle parole del piccolo che dice di chiamarsi H7-25 e di essersi smarrito dallo spazio. Poco alla volta lo sceriffo però dovrà prendere atto che il bambino dice la verità, anche perché gli dimostrerà di avere dei poteri paranormali. Il piccolo entra però nelle mire di un capitano dell’esercito americano, il quale ne intuisce le potenzialità e soprattutto vorrebbe appropriarsi di un dispositivo in grado di fare praticamente qualsiasi cosa.

Il militare ha già l’idea che, grazie a quell’arnese, potrebbe governare il mondo e diventare estremamente potente. Per mettere le mani sul bambino e soprattutto sulle sue strumentazioni dovrà però vedersela con l’imponente sceriffo che farà valere tutta la sua forza fisica e la capacità di contrastare le persone malvagie. Neanche a dirlo, la vicenda si risolverà con una simpatica scazzottata…

