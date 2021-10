Uomini Donne, Alessia Cammarota “Mi è morto un figlio, mi fate sentire sbagliata”/ Duro sfogo…

Alessia Cammarota si lascia andare ad un durissimo sfogo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sposata da anni con Aldo Palmieri. Il loro amore è nato nello studio di Uomini e Donne ed è stato coronato con il matrimonio e la nascita di due figli. La coppia, pochi mesi ha affrontato un grandissimo dolore. Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno perso il terzo figlio. Un dolore enorme per la giovane coppia che si è unita per affrontare il terribile momento insieme.

Nelle scorse ore, Alessia Cammarota è tornata a parlare della grave perdita lasciandosi andare ad un durissimo sfogo. Di fronte alle domande di alcuni followers che continuano a bombardarla di domande su una nuova gravidanza, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato seccamente.

Alessia Cammarota, il duro sfogo dell’ex Uomini e Donne

Stanca di leggere domande e insinuazioni su una nuova gravidanza, Alessia Cammarota si è lasciata andare ad uno sfogo. “Non si augura a una donna a cui è morto un figlio una gravidanza”, ha dichiarato Alessia come riporta il portale Gossip e Tv.

“Mi sono rotta il ca..o di sentirmi sbagliata perché non voglio un’altra gravidanza. Mi fate sentire sbagliata, mi avete fatto sentire non al mio posto, mi avete fatto sentire non abbastanza madre”, ha aggiunto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ribadendo che è necessario del tempo per elaborare un dolore come quello che l’ha colpita. “Non sono incinta, non lo sarò, fatemi vivere come voglio”, ha concluso la Cammarota.

