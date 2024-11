Uomini e cobra, diretto da Joseph L. Mankiewicz

Domenica 17 novembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:10, il film western del 1970 dal titolo Uomini e cobra. La pellicola è diretta dal pluripremiato regista Joseph L. Mankiewicz, vincitore di ben 4 Premi Oscar e ricordato per lungometraggi come Eva contro Eva (1950) e il kolossal Cleopatra (1963).

Le musiche hanno invece la firma del compositore Charles Strouse, autore delle colonne sonore di Gangster Story (1967) e Annie (1982).

Il protagonista è interpretato dalla star di Hollywood Kirk Douglas, padre di Michael Douglas e volto di numerosi film di successo, come Ventimila leghe sotto i mari (1954), Carovana di fuoco (1967) e Il compromesso (1969). Al suo fianco un altro grande attore statunitense, Henry Fonda, uno tra gli interpreti più popolari di Hollywood per oltre 50 anni, protagonista di indimenticabili classici western, tra cui Alba fatale (1943). Nel cast anche: Hume Cronyn, John Randolph, Warren Oates, Burgess Meredith, Arthur O’Connell, Lee Grant, Alan Hale Jr. e Victor French.

La trama del film Uomini e cobra: il pessimismo sulla natura degli esseri umani

Uomini e cobra è ambientato alla fine del XIX secolo in Arizona. Qui un furfante di nome Paris Pitman (Kirk Douglas) ha sterminato i suoi complici in una rapina, nascondendo il malloppo in una fossa piena di serpenti velenosi. Nonostante sia convinto di avere tutto sotto controllo, Pitman viene arrestato mentre è ospite di un bordello e condannato ai lavori forzati.

Per il protagonista all’inizio la vita in carcere si rivela più difficile di quanto avrebbe immaginato, diventando vittima di diversi pestaggi, ma pian piano riesce a farsi ben volere dagli altri detenuti. Un giorno arriva presso la struttura il nuovo responsabile, l’ex sceriffo Woodward W. Lopeman (Henry Fonda), che decide di adottare una tecnica differente rispetto al suo predecessore, impegnando i detenuti in un programma di rieducazione.

Questa si trasforma per Pitman in un’occasione perfetta per evadere e, promettendo di dividere il denaro, convince alcuni dei suoi nuovi amici a creare la confusione necessaria per fuggire. Finalmente arriva sul luogo del nascondiglio, e il furfante spara ai serpenti per allontanarli, ma saranno proprio loro a decretare la sua fine, mordendolo con il loro veleno fatale.