Uomini e Donne 2024/2025: chi sono nuovi i tronisti?/ Dal possibile ritorno di Ida Platano ai volti poco noti

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2024/2025? Rumor sul ritorno di Marco Antonio Alessio

Mancano ancora due mesi prima del ritorno in onda del dating show di Maria De Filippi che da oltre vent’anni fa compagnia ai telespettatori di Canale5 e mai come in questi ultimi giorni si sono susseguiti tanti rumors ed indiscrezioni sulle anticipazioni e le novità e soprattutto su chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2024/2025. Novità importanti potrebbero riguardare il Trono Classico. In questi giorni, infatti, circola l’indiscrezione che vede Marco Antonio Alessio come possibile tronista.

Ida Platano torna a Uomini e Donne?/ Maria De Filippi ci pensa: il ruolo inaspettato per l'ex tronista

Il giovane di 35 anni è una vecchia conoscenza del programma, negli anni scorsi prima come corteggiatore di Nicole Santinelli e poi come cavaliere dell’ex dama Michela R. Tra i protagonisti indiscussi del Trono Over, in seguito, trova l’amore con la dama Emanuela Malavisi, la loro storia d’amore però è giunta al capolinea ed è per questo che sono iniziati a circolare i rumor sul suo ritorno nel programma. Si è autoproposto come tronista, invece, facendo un appello direttamente a Maria De Filippi, Massimiliano Varrese, attore e cantante reduce dall’esperienza al Grande Fratello 2024, la conduttrice accoglierà il suo appello? Per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne, infine, è certo che ci saranno volti nuovi tra troniste e tronisti.

Uomini e Donne: ritorno di Ida Platano e divisione Over-Classico/ Le prime novità della prossima stagione

Ida Platano e Sossio Aruta ritornano ad Uomini e Donne 2024/2025? L’indiscrezione bomba

Marco Antonio Alessio ha sempre goduto della simpatia di Maria De Filippi e proprio quest’ultima sembra che abbia intenzioni di riproporre l’esperimento da tronista di Ida Platano con il 35enne. Ed a proposito della dama bresciana, dopo l’infelice esperienza quest’anno con Pierpaolo Siano e Mario Cusitore, è possibile che per lei si aprano nuovamente le porte del parterre di dame del Trono Over di Uomini e Donne 2024/2025 , parterre in cui potrebbe rientrare anche Sossio Aruta, altro volto storico del programma che nei mesi scorsi ha annunciato la fine della sua relazione con Ursula Bennardo, da cui ha avuto una figlia Bianca.

Pierpaolo Siano a Temptation Island dopo Uomini e Donne?/ "Non penso alla TV, né al trono!" E su Ida…

Se questi nomi sono altamente probabili anche se non certi, più difficile ma allo stesso tempo clamoroso sarebbe stato vedere affidato il ruolo di tronisti di Uomini e Donne 2024/2025 agli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due però dopo alcuni giorni hanno smentito tale possibilità. Insomma cresce l’attesa per sapere chi saranno i personaggi, noti e sconosciuti, che nel dating show cercheranno la propria anima gemella.











© RIPRODUZIONE RISERVATA