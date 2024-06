Massimiliano Varrese tronista a Uomini e Donne?/ Appello a Maria De Filippi: “Lo farei, sono pronto!”

Massimiliano Varrese, dal Grande Fratello al trono di Uomini e Donne?

Massimiliano Varrese potrebbe essere il prossimo tronista Over di Uomini e Donne. È questa l’ipotesi che nasce di fronte alle dichiarazioni che il celebre attore ha fatto nel corso della sua ospitata nella trasmissione radio Turchesando, durante la quale ha ammesso di sentirsi pronto a mettere nuovamente in gioco i suoi sentimenti.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne si sposano/ Annunciata la data: "Abbiamo scelto il…"

“Il mio cuore è innamorato di mia figlia, sto con me stesso, con il mio mestiere, sono single. – ha spiegato Varrese, rivelando di essere pronto a trovare l’amore – In questo momento per gioco mi siederei nel trono over di Uomini e Donne. Sono stato sempre un artista di nicchia, ma in questa fase della mia vita artistica perché non prendere tutto con più leggerezza? Maria sono pronto!” Un vero e proprio appello, quello di Massimiliano, che potrebbe essere accolto dalla conduttrice di Uomini e Donne proprio per il trono di settembre.

Gianni Sperti arriva in elicottero ad un evento: video virale/ Piovono ironia e critiche dal web, ma…

Massimiliano Varrese dice la sua sulla rottura tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti

Nel corso dell’intervista, Massimiliano Varrese ha parlato anche della sua recente avventura al Grande Fratello, dei rapporti che ha ancora oggi con gli ex inquilini e della recente rottura tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. “Il Grande Fratello mi ha fatto conoscere persone meravigliose, conoscere me stesso, fare un passo indietro ed attendere. – ha dichiarato l’attore – Le persone che mi sono rimaste più nel cuore Anita, Rosy, Maddaloni, Federico, Sergio. Io sono fuori dal mondo, vivo nel mio mondo artistico, mi dispiace molto per Sergio e Greta, quando le cose non vanno meglio interrompere, sono molto legato a loro, non mi sono mai intromesso nelle dinamiche di coppia, ho mandato un messaggio di sostegno.” ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA