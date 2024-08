Nelle ultime ore una delle coppie più chiacchierate e seguite della stagione 2023-2024 ha colto di sorpresa i fan con un annuncio tutt’altro che al miele. Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono lasciati e la notizia arriva direttamente dal profilo ufficiale del primo che senza particolari giri di parole ha ufficializzato la rottura. “…Nulla è bastata e forse non basterà mai”, si legge nel profilo dell’ex protagonista del GF Vip: un ritorno di fiamma che dunque, non ha avuto un lieto fine.

Francesco Turco torna a Uomini e Donne a settembre?/ "È di nuovo single, la redazione lo ha contattato e…"

Ma cosa c’è nel futuro di Mirko Brunetti e Perla Vatiero ora che si sono lasciati? Arriva dal web, precisamente dai social, qualche spunto tra suggestione e teoria e che sta già alimentando l’hype degli appassionati. Il ragazzo lo abbiamo conosciuto a Temptation Island lo scorso anno, seguito al Grande Fratello Vip nel ‘fantomatico’ triangolo tra Perla Vatiero e Greta Rossetti: ora, potrebbero aprirsi le porte di un altro programma di successo: Uomini e Donne.

Teresanna Pugliese, insulti per il look in gravidanza: "Volgare e imbarazzante"/ Lei sbotta: "Superficiali!"

Mirko Brunetti ‘in orbita Uomini e Donne, Perla Vatiero cercherebbe casa a Milano: le segnalazioni

Avete capito bene: l’ipotesi di vedere Mirko Brunetti come nuovo tronista di Uomini e Donne è tutt’altro che telemercato. Una suggestione che arriva – come riporta Novella 2000 – dal profilo di Deianira Marzano mediante una segnalazione giunta da una fan. “In contatto con la redazione di Uomini e Donne per il trono”. Mancano ovviamente le prove e fondamenta solide per dare particolare credito alla segnalazione, ma spesso tali teorie sfociano anche nella realtà.

Sempre dal profilo di Deianira Marzano e mediante la medesima segnalazione citata in precedenza sono arrivati piccoli indizi anche sul futuro di Perla Vatiero dopo la rottura con Mirko Brunetti. Se il primo potrebbe esordire come nuovo tronista di Uomini e Donne, lei invece sembrerebbe essere alla ricerca di una nuova sistemazione: “Ha iniziato a cercare casa a Milano perché intende andare via”.

Giorgio Manetti choc su Gemma Galgani: "Mia mamma diceva avesse più grinze di lei"/ "Io single dal 2021"