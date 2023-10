Uomini e donne: al trono over torna Marcello Messina/ Dopo l’addio a Ida Platano…

Uomini e donne, Marcello Messina rientra tra i protagonisti al trono over

A grande richiesta dell’occhio pubblico, Marcello Messina -ex fiamma di Ida Platano –torna al centro studio a Uomini e donne, per la ricerca dell’amore nel circuito del trono over. Ebbene sí, un gradito ritorno si registra al circuito degli over parallelo al trono classico, nel parterre dei protagonisti alla ricerca dell’anima gemella.

Al format sui sentimenti prodotto e condotto da Maria De Filippi, segna la re-entry lo storico ex conoscente intimo di Ida Platano, che oggi fa coppia fissa con Alessandro Vicinanza a distanza dallo studio del dating show e dopo l’uscita di scena dalla TV. Il protagonista over storico rientra, così, nel piccolo schermo a coprire il ruolo di cacciatore dell’amore, e una domanda sorge ora spontanea: riuscirà il ritrovato cavaliere a gettarsi alle spalle il passato trascorso al trono over e nel post-Uomini e donne, con un nuovo amore? Con il rientro inaspettato e al contempo tanto voluto dai supporter, Marcello Messina si direbbe certo di avere una chance, di ritrovare l’amore, nella nuova esperienza intrapresa a Uomini e donne.

Marcello Messina scorda Ida Platano?

Marcello Messina potrebbe scoprirsi nuovamente romantico e sognatore, tornato a credere all’esistenza dell’anima gemella, dopo la fine della conoscenza intima che ha fatto appassionare i telespettatori del suo trascorso a Uomini e donne. Quella avviata in passato con la conoscente Ida Platano, protagonista uscente dal trono over del dating show. Nel frattempo, ad anticipare la re-entry tanto voluta dal fandom del cavaliere attivo via web, sui social, é lo spoiler man di Uomini e donne online, via Instagram: Lorenzo Pugnaloni.

Questo, relativamente alle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne. Quest’ultima sessione si é tenuta lo scorso 7 ottobre 2023 e vede le nuove puntate di Uomini e donne prossimamente in arrivo, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Dopo la fine della frequentazione, incalzato sui rapporti con la parrucchiera influencer in un’intervista concessa a Uomini e donne magazine, Marcello Messina ammetteva di aver inoltrato l’invito per un caffè a Ida Platano, ma in termini amichevoli e in quanto conoscenti di vecchia data. Per la serie, Marcello sentirebbe ormai spenta nel cuore la fiamma nutrita per Ida.

E, intanto, per la quota trono classico, il circuito di protagonisti alla ricerca dell’amore parallelo al trono over, Manuela Carriero registra un’eliminazione inaspettata, quella del corteggiatore Michele.











