Uomini e donne, Alessandro: é poliamore con Gemma Galgani?/ La scelta al trono over

Uomini e donne, Alessandro Sposito chiude i rapporti con Gemma Galgani

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con un annunciato addio al trono over tra la new entry Alessandro Sposito e Gemma Galgani. Il neo cavaliere protagonista al trono over si ripresenta in studio, a Uomini e donne, per chiudere ogni rapporto con la neo conoscente over Gemma Galgani, sul nascere. Di recente la new entry al trono over, che si direbbe un latin-lover originario della Campania, ha intrapreso una poli-conoscenza con più dame over, tra cui in particolare Silvia, Pamela, Paola e anche la veterana di Uomini e donne, Gemma Galgani, per poi aprire alla frequentazione con la pretendente Cristina, ex fiamma di Armando Incarnato. Ad anticipare la fine dei rapporti tra Gemma e Alessandro sono le anticipazioni TV del dating show riprese da Lorenzo Pugnaloni mediante la pagina social Uomini e donne classico e over, relative alle nuove registrazioni del format, datate 20 gennaio 2023.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lascia il numero a Claudio: Tina ironizza...

Gemma Galgani: chiusa sul nascere la frequentazione con Alessandro Sposito

Insomma, almeno per il momento, il nuovo anno 2023 per Gemma Galgani parte sottotono, almeno dal punto di vista della ricerca dell’amore che la dama ha avviava in TV diversi anni fa.

“Solito tira e molla tra Riccardo e Gloria, ma dopo svariate discussioni sembra che tra i due l’interruzione sia l’opzione ideale.

Momento epico con Tina che balla

con Claudio, proponendosi lei stessa.

Alessandro chiude definitivamente

con Gemma” si legge nel dettaglio, tra gli spoiler TV rivelatori delle nuove vicende Uomini e donne, relative alle conoscenze avviatesi tra i protagonisti in carica nel parterre del trono over -. Luca ha ballato con Paola”.

Gemma Galgani compie gli anni: "Mamma non li faceva gli auguri..."/ La confessione

Gemma Galgani: chiusa sul nascere la nuova conoscenza

La chiusura dei rapporti tra Gemma e Alessandro si scopre in questi giorni di fine gennaio 2023, segnati dal compleanno della Galgani. La dama torinese, nelle ultime puntate al trono over, si é palesata desiderosa di approfondire la conoscenza del cavaliere campano, nonostante lui si fosse detto intenzionato a conoscere più dame nel percorso TV di Canale 5. Di sicuro, quindi, ha un sapore amaro la scelta del cavaliere di chiudere la loro conoscenza. Tuttavia lei, in un post condiviso da festeggiata via social, si augura per il futuro una vita all’insegna dell’entusiasmo e la gioia di vivere, che di fatto non l’ha mai abbandonata. Per scoprire di più, intanto, non ci resta, che continuare a seguire gli appuntamenti TV di Uomini e donne.

Gemma Galgani, lite con Paola a Uomini e Donne/ "Paperella, sei perfida e malvagia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA