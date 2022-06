Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa “dubbi su Veronica e Matteo”/ “Lo ha idealizzato”

Andrea Della Cioppa: l’intervista dopo la scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, dell’edizione 2021/2022, è andata in onda la scelta di Veronica Rimondi. La tronista, infatti, ha dovuto decidere se lasciare il dating show con Matteo Farnea o con Andrea Della Cioppa. La scelta è ricaduta sul primo dei due e, Andrea Della Cioppa, si è subito lasciato andare a delle dichiarazioni che raccontavano tutto il suo disappunto per non essere stato il preferito.

Adesso, l’ex corteggiatore è tornato sull’argomento attraverso un’intervista per il magazine ufficiale del programma televisivo. Andrea Della Cioppa ha raccontato le sue sensazioni e non ha chiuso la porta a un possibile ritorno di fiamma con Veronica Rimondi: “Sto molto bene, non ho nessun rimpianto su mio percorso… Non mi sentirei a oggi di chiuderle le porte qualora lei dovesse tornare“. Andrea Della Cioppia ha anche svelato, anche, di non aver mai avuto la sensazione di poter essere la futura scelta della tronista: “L’ho sempre vista pendere da un’altra parte… Fin dall’inizio ho capito che era più presa da Matteo“.

I dubbi di Andrea Della Cioppa sulla coppia formata da Veronica Rimondi e Matteo Farnea

Veronica Rimondi ha deciso di scegliere Matteo Farnea a Uomini e Donne. Andrea Della Cioppa, però, ha svelato di avere dei dubbi sulla neo coppia. Secondo l’ex corteggiatore, infatti, la tronista si essere invaghita più che altro di un’ideale, che delle reali qualità della sua scelta: “Ritengo che si sia innamorata dell’idea che si è fatta di lui e che si sia fatta prendere dal modo in cui lo ha idealizzato. Bisogna vedere se l’idea corrisponde effettivamente alla realtà al di fuori dal programma. Per questo ho dei dubbi sul loro rapporto in futuro“.

Andrea Della Cioppa, inoltre, ha espresso le sue speranze per il futuro, augurandosi che possa arrivare, presto, una storia d’amore anche per lui: “Spero che, primo o poi, quel bell’amore che sogno da tempo avrò modo di trovarlo anche io“.











