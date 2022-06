Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa stronca Matteo Farnea/ “Troppo teatrale e…”

Andrea Della Cioppa deluso da Veronica Rimondi: “Ci sono stato male…”

Andrea Della Cioppa non è stato scelto da Veronica Rimondi che nel dating show Uomini e Donne ha deciso di abbandonare lo studio in compagnia di Matteo Farnea. In un’intervista rilasciata a MondoTv24 Andrea è tornato a parlare della sua esperienza televisiva ammettendo di averci provato fino alla fine e di non avere nessun pentimento: “Non mi sono mai aspettato di essere la scelta, sapevo che ero io a dover conquistare lei. Non ci sono riuscito ma credo che lei sin dall’inizio abbia scelto inconsciamente lui”. Andrea Della Cioppa non ha nessun rimpianto anche se la delusione per non essere stato scelto da Veronica è stata tanta: “Soprattutto i primi giorni non ci sono rimasto bene. E’ una ragazza che mi è piaciuta e a cui voglio bene. Le auguro veramente il meglio, a lei e alla sua scelta”.

Secondo Andrea Della Cioppa, Veronica non avrebbe fatto una scelta televisiva ma di cuore. Veronica ha rischiato con Matteo Farnea ma lo ha fatto in modo consapevole. Andrea Della Cioppa infatti rilancia: “Se avesse voluto fare una scelta televisiva avrebbe scelto me e invece è da apprezzare il fatto che abbia fatto una scelta di cuore”. Il ragazzo ha poi espresso il suo parere sulla coppia lanciando in questo caso una frecciata a Veronica. Secondo Andrea, la ragazza lo avrebbe idealizzato: “Ritengo che lei si sia innamorata dell’idea che si è fatta di lui e che si sia fatta prendere dal modo in cui lo ha idealizzato. Bisogna vedere se l’idea corrisponde effettivamente alla realtà al di fuori dal programma”, ha dichiarato.

Andrea Della Cioppa critica Matteo Farnea: “Interessato al contesto televisivo e…”

Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea sono stati rivali in amore. Andrea però non ha una buona considerazione di Matteo tanto che commentando il suo atteggiamento l’ha definito spesso teatrale: “Nel percorso l’ho trovato teatrale e incentrato su di sé. Soprattutto all’inizio non ci scordiamo il gesto provocatorio delle rose mandate durante l’esterna di Federico. E’ stato un gesto poco elegante. La sua teatralità mi ha portato a pensare che fosse più interessato al contesto piuttosto che a lei”.

Andrea Della Cioppa potrebbe ricoprire in futuro il ruolo di tronista. Lui ci spera e rivela: “Perché non dovrei accettare? Credo tantissimo al programma e in due mesi ho provato emozioni che non provavo da tempo”. Andrea ha poi espresso un parere sulla relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due hanno interrotto la loro frequentazione tanto che Ida ha ammesso di voler voltare pagina. Andrea Della Cioppa crede a Ida Platano e dice: “Le credo, a Riccardo invece un po’ meno. Credo che per l’età che ha alcune cose potrebbe evitarle. Un p’ potrebbe fargli comodo quella situazione, un po’ per un’insicurezza che ha di fondo. A lui credo poco sinceramente”, ha rivelato.













