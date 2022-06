Uomini e Donne, Angela Artosin si è separata dal marito/ “Non l’ho voluto io ma…”

Angela Artosin si è lasciata con il marito: “Non l’ho voluto io ma…”

L’ex tronista di Uomini e Donna Angela Artosin si è separata dal marito. Angela Artosin e l’imprenditore Simone Ferroli si sono sposati nel 2011. Dal loro amore sono nati due figli: Ismaele e Sante. A undici anni di distanza il matrimonio però è giunto al capolinea. Angela ha affrontato il delicato argomento in un post su Instagram. La donna non ha rivelato i dettagli e non è dato sapere se si tratti di una rottura definitiva o di una crisi temporanea. Angela Artosin si è limitata a dire che la separazione è stata voluta dal marito: “È un momento tremendo per una madre, donna e moglie ma questo lo leggerete sulla biografia che ho cambiato (ora risulta “Mamma single di Ismi e Sante”, ndr). Non chiedetemi il come, quando e perché, in questo momento penso solo ai miei bimbi. E ci tengo a precisare che non l’ho voluto io, ma il destino gioca troppo con me ultimamente. Mi farò forza per l’ennesima volta. Vi voglio bene, questo non dimenticatelo”.

Una separazione che stando alle parole di Angela Artosin appare dolorosa. Angela stava vivendo un complicato anche a causa di un grave problema di salute. lo scorso febbraio, aveva fatto sapere di dover lottare contro il cancro per la terza volta: “Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle prime due volte”. In questi mesi Angela si era dovuta sottoporre a diversi interventi ma a distanza di mesi ha voluto aggiornare i fan sulle condizioni di salute.

Angela Artosin ha sconfitto il cancro: “E’ arrivato il responso e…”

Angela Artosin ha sconfitto il cancro. La donna è tornata sui social e ha dato delle buone notizie perché dal punto di vista della salute la situazione è migliorata: “Ieri, dopo mesi di attesa con varie operazioni, è arrivato il responso medico e sono di nuovo “pulita”. Ottima notizia”, ha commentato. Quattro mesi fa la donna aveva rivelato di essere in cura per un tumore facendo intuire di essere rimasta da sola ad affrontare la malattia.

Un annuncio difficile, quello fatto qualche tempo fai sui social dalla stessa donna. “In tante mi state cercando e vi ringrazio di cuore tutte: il carcinoma è tornato, più forte e cattivo delle altre due volte”, il durissimo messaggio di Angela. “Sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli. Piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova. […] Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò da sola. Spero capiate”, le parole davvero commoventi della donna che ancora una volta si è ritrovata ad affrontare una dura battaglia. Con la sua determinazione e l’affetto dei figli, Angela è però riuscita a superare questo terribile momento anche se la sua vita privata ne è uscita a pezzi. Angela ora dovrà superare questo momento doloroso della separazione dal marito che a quanto pare è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

