Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 ottobre: Marika, tutta la verità su Armando

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi della stagione di Uomini e Donne attualmente in onda. Il cavaliere napoletano ha deciso di tornare in trasmissione per provare a cercare il vero amore per poter costruire un futuro insieme. La nuova stagione del dating show, per Armando Incarnato, era cominciata nel migliore dei modi. Il cavaliere ha cominciato a conoscere Marika da cui sembrava molto preso. L’arrivo di Jessica, poi, ha spinto Armando a guardarsi intorno e a corteggiare quest’ultima chiudendo con Marika dopo uno scontro in studio.

Marika, tuttavia, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, ha ammesso di essere ancora interessata ad Armando e, ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, ha spiegato di aver avuto un colpo di fulmine. “Per lui è stato una sorta di colpo di fulmine: rispecchia il mio prototipo fisico di ‘uomo ideale’. Da casa ho sempre seguito il programma, quindi so tutto del percorso a Uomini e Donne di Armando”.

Uscendo con Armando Incarnato, Marika ha scoperto una persona totalmente diversa da quella conosciuta in televisione. “Ci sono sempre stati aspetti di lui che non mi piacevano ma, nonostante ciò, ho ritenuto giusto non precludermi questa conoscenza. Armando, come le ho detto, mi ha colpito fin da subito: quando una persona ti piace è giusto darle una possibilità, prima di esprimere un giudizio […] Si è dimostrato nel privato una persona completamente diversa da quella che appare in televisione”, ha dichiarato la dama a Uomini e Donne Magazine.

Marika, dunque, non sembra intenzionata a rinunciare ad Armando. Riuscirà a riconquistare la sua fiducia? “Armando è un uomo molto sensibile, affettuoso, dolce. Sono tutte qualità che, vedendolo da casa, non ci si aspetta di trovare in lui. So di piacere ad Armando, so di essere anche io il suo prototipo di donna, ma non è detto che in futuro non possa interessarsi a una bionda con gli occhi azzurri che per carattere è più affine a lui. E, se dovesse succedere, ne affronterò le conseguenze”, ha concluso.



