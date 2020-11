Uomini e Donne/ Anticipazioni 11 novembre: Nicola e la notte d’amore con…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 11 NOVEMBRE

Martedì 11 novembre, alle 14.45 su canale 5, torna Uomini e Donne con una puntata imperdibile. Dopo l’ampio spazio dedicato a Michele Dentice, finito al centro delle critiche per un audio a causa del quale ha litigato sia con Carlotta che con Roberta Di Padua, la nuova puntata si aprirà con Davide Donadei al centro dello studio. Il tronista pugliese sta conoscendo Beatrice, Chiara e Rossana. Prima del fermo di Maria De Filippi che ha vietato i baci per rispettare le norme anti-covid, Davide ha baciato tutte e tre le corteggiatrici per le quali prova un forte interesse. L’atteggiamento del tronista ha, in particolare, fatto infuriare Beatrice. Quest’ultima è stata la prima corteggiatrice ad essere baciata da Davide e, puntata dopo puntata, è riuscita ad aprirsi parlandogli di cose importanti e, più volte, ha sottolineato di sentirsi sminuita dal pugliese. Davide, però, non ha ancora intenzione di scegliere e, nell’appuntamento odierno con il dating show di canale 5, si ritroverà nuovamente di fronte le tre ragazze.

IL RACCONTO DELLA NOTTE D’AMORE DI NICOLA VIVARELLI

La puntata, secondo le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, dovrebbe continuare con Nicola Vivarelli. Il 26enne cavaliere del trono over di Uomini e Donne, nella scorsa puntata, dopo aver annunciato la partenza per lavoro, ha deciso di chiudere la conoscenza con Veronica, rea di non essersi presentata ad una cena organizzata per lei. Nella puntata in onda oggi, tuttavia, dovrebbe esserci il clamoroso colpo di scena. Come fanno sapere le talpe del Vicolo, durante la registrazione della puntata in questione, Nicola ha raccontato di aver raggiunto Veronica a casa sua per avere un chiarimento definitivo e senza telecamere con lei. Tra i due, il confronto non solo si sarebbe concluso con un bacio, ma anche con una notte d’amore. Veronica avrebbe negato, ma senza arrabbiarsi. Il momento sarà trasmesso nella puntata di oggi? Salvo clamorosi colpi di scena, pare proprio di sì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA