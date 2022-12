Uomini e Donne/ Anticipazioni 16 dicembre: Riccardo chiude per sempre con Gloria?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 dicembre

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 16 dicembre. Come sempre, protagonisti della puntata saranno le dame e i cavalieri del trono over, ma anche i tronisti, in particolare Lavinia Mauro e Federico Dainese dopo lo spazio riservato a Federico Nicotera nel corso della scorsa puntata. Grande spazio, naturalmente, al trono over con i protagonisti sempre più al centro dell’attenzione. Tra i cavalieri più discussi c’è sicuramente Riccardo Guarnieri che, dopo l’addio alla trasmissione di Ida Platano che si sta godendo l’amore con Alessandro Vicinanza, sta portando avanti la frequentazione con Gloria Nicoletti.

Uomini e donne/ Diretta 14 dicembre 2022: Gloria chiude con Riccardo

Non provando, tuttavia, un vero e proprio sentimento, non si è precluso la possibilità di conoscere altre dame. Gloria, da parte sua, seppur con fatica, ha accettato di continuare ad uscire con lui ma nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, dopo vari alti e bassi, dovrebbe arrivare la decisione definitiva di Riccardo di chiudere con lei.

Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Lite con Gloria: poi il bacio con Rosita...

Lavinia Mauro emoziona con Alessio Corvino

Spazio anche al trono classico con Lavinia Mauro che continua a dividersi tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. Dopo aver conosciuto i luoghi dell’infanzia di Campoli che ha deciso di aprirsi raccontandole una parte importante dì sè, Lavinia Mauro è uscita nuovamente in esterna con Alessio Corvino con cui ha raggiunto Caserta. Secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, a Caserta, Lavinia e Alessio avrebbero ritrovato la complicità che sembrava avessero perso.

Dopo le emozioni vissute con Corvino, Lavinia ha deciso di non fare alcuna esterna con Campoli esattamente come aveva fatto con Corvino dopo l’esterna nei luoghi importanti di Campoli. Come avrà reagito quest’ultimo di fronte a tale scelta della tronista che pare sempre più vicina alla scelta?

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 9 dicembre 2022/ Riccardo bussa a Gloria

© RIPRODUZIONE RISERVATA