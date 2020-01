Uomini e Donne/ Anticipazioni 16 gennaio: Giulio si sbilancia per… (trono classico)

Puntata particolarmente infiammata quella di Uomini e Donne che va in onda oggi 16 gennaio su Canale 5. Torna il trono classico e si riparte come sempre da Giulio Raselli. Il tronista, come svela il Vicolo delle news, ha raggiunto Giovanna Abate dopo le sue lacrime della scorsa puntata. Insieme hanno parlato a lungo e chiarito e l’esterna si è allora conclusa con un bacio riappacificatore. In studio Maria De Filippi svela che c’è stata un’importante esterna anche con Giulia D’Urso. Giovanna ammette di voler rimanere tranquilla e accettare pacatamente quanto vedrà ma i propositi dureranno ben poco. Giulio è volato assieme a Giulia in Puglia, dove la corteggiatrice gli ha fatto conoscere i suoi genitori. Per il tronista c’è stata una bellissima accoglienze e dopo, rimasti soli, tra i due è scattato un nuovo bacio.

Uomini e Donne, anticipazioni: lite tra Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi

Giovanna rimane tranquilla fino a quando Giulio Raselli fa notare, nello studio di Uomini e Donne, di aver ricevuto una bellissima accoglienza da parte dei genitori di Giulia al contrario di quanto accaduto con i suoi. Affermazione che fa imbestialire la Abate e che scatena un nuovo scontro. Per stemperare l’atmosfera Maria De Filippi passa allora a Carlo Pietropoli. Il tronista è uscito nuovamente con Chiara ma anche tra loro c’è stata una forte lite che continua in studio. Quando però Bruna, altra corteggiatrice di Carlo, dichiara di voler andare via, il tronista replica in malo modo, ammettendo di non esserne affatto interessato. Il comportamento sgradevole di Carlo scatena la reazione di Lorenzo Riccardi, ormai a tutti gli effetti nuovo opinionista di Uomini e Donne. Tra i due ha così il via un acceso scontro. Ospiti speciali della nuova puntata del trono classico Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA