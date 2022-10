Uomini e donne, anticipazioni 19 ottobre/ Ida prosegue la conoscenza con Claudio?

Uomini e donne, anticipazioni e diretta trono over e trono classico: Federica Aversano accoglie un over ed é polemica

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 19 ottobre 2022, che, stando alle annesse anticipazioni TV, vede tra le novità del trono over e il trono classico Federica Aversano discutere con il corteggiatore Federico. Il giovane non vede di buon occhio che la tronista in carica accetti il passaggio di Giuseppe dal trono over alla corte del trono classico della casertana, così come si dice discorde al fatto che un uomo di diversi anni più grande come Giuseppe e Riccardo si siano ad oggi fatti avanti per la giovane. Che Giuseppe possa quindi decidersi a lasciare il trono classico, e a ritirarsi dalla corte di Federica Aversano?

Per la quota trono over, invece, con ogni probabilità tornano al centro studio Ida Platano, le sue nuove frequentazioni e i continui battibecchi con Riccardo Guarnieri, che sembra non vivere bene il ricordo dell’ex bresciana in studio. Che Riccardo possa passare al trono classico e lasciare per sempre il trono over? Se da una parte Ida Platano si é gettata alle spalle la lovestory con il tarantino concedendosi prima ad un ritorno di fiamma, seppur fugace, con Alessandro Vicinanza, per poi darsi alla conoscenza di Claudio, Riccardo si dichiara ad oggi incuriosito -tra le altre protagoniste di Uomini e donne – solo da Federica Aversano. Tuttavia il cavaliere non sceglie di passare dal trono over al trono classico di Federica, forse perché non é spinto da un interesse così forte verso la casertana. Ida, intanto, si vede alle prese con i risvolti della frequentazione avviata con Claudio di Napoli, con il quale si é scambiata dei baci passionali.

Torna, poi, a quanto pare al centro studio anche Gemma Galgani. La dama veterana del trono over riparte da zero con la ricerca dell’amore, a partire dalla conoscenza del nuovo pretendente a Uomini e donne, Roberto. Sarà la volta buona per Gemma Galgani di trovare la persona giusta, in TV?

