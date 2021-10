Uomini e Donne/ Anticipazioni 2 ottobre 2021, Ida Platano: “Voglio fatti da Marcello”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 2 ottobre 2021

Uomini e Donne è tornato in onda con vecchi protagonisti, ma anche con nuove dame e nuovi cavalieri. Nel parterre è tornata anche Ida Platano che, smaltita la delusione per la fine della storia con Riccardo Guarnieri, è tornata in studio per cercare l’amore. Tra i vari cavalieri, Ida ha cominciato a conoscere Marcello con cui si è lasciata andare. Dopo il bacio, Ida e Marcello sono stati insieme, ma in studio, la dama non ha nascosto le proprie paure. La Platano ha parlato della frequentazione con Marcello anche in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne. Pur ribadendo il proprio interesse, Ida ha spiegato di voler ricevere risposte concrete da Marcello.

“Con Marcello mi sono lasciata andare. Forse troppo in fretta. Mi sono lasciata emozionare come non vivevo da tempo le emozioni, e sicuramente la mia serenità ha aiutato. Spero di trovare quello che cerco con lui, nonostante le incomprensioni, sempre con le mie solite premesse: voglio vedere i fatti”, ha detto.

Uomini e donne, Ida Platano: “Con Marcello mi sono sentita libera”

Ida Platano sogna il grande amore e confessa di stare bene con Marcello. La dama, tuttavia, per ora, non vuole farsi illusioni. “Mi sono trovata immediatamente nel parlare con lui al telefono […] Mi hanno colpito gli occhi, il suo modo attento di ascoltarmi, il suo esserci costantemente per me. La prima volta ci siamo scambiati un lungo abbraccio”, ha aggiunto ancora Ida sulle pagine di Uomini e Donne Magazine.

“Con lui riuscivo a parlare ed essere me stessa. Mi sono sentita libera e tranquilla di esprimermi, perché mi ha dato delle sicurezze”, conclude Ida. Tra la dama e il cavaliere, dunque, nascerà l’amore?

