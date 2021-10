Ida Platano e Marcello, Uomini e Donne/ “Siamo stati insieme, ma lui era frenato”

Crisi in atto tra Ida Platano e Marcello. La dama è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne per ricominciare a cercare l’amore. Dopo essere uscita sia con Graziano che con Marcello, Ida Platano ha deciso di portare avanti solo la conoscenza con Marcello evitando di conoscere altri uomini. Tra i due, dopo un primo bacio, c’è stata un’evoluzione importante, ma Ida, al centro dello studio, ammette di essere delusa dall’atteggiamento del cavaliere.

Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Tina Cipollari "Ti porto i saluti di Giorgio Manetti"

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dopo il momento dedicato ad Isabella Ricci, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Ida Platano e Marcello che hanno raccontato i dettagli del loro ultimo appuntamento. “All’inizio della serata l’ho visto frenato. Io ho deciso di lasciarmi andare e siamo stati insieme“, afferma Ida che poi aggiunge – “anch’io ho le mie paure, ma ho deciso di tuffarmi”.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari: "Sei da circo oggi"

Ida Platano e Marcello: tutto finito a Uomini e Donne?

Le parole di Ida Platano feriscono Marcello che ha dato un significato diverso alla serata trascorsa con la dama del trono over di Uomini e Donne. “Dell’intimità con la mia donna, che sia una donna con cui vivo da dieci anni o che sia una donna che conosco da dieci giorni, ne parlo con lei”, spiega Marcello puntualizzando di essere stato bene e di voler dare il tempo ad una coppia di conoscersi.

“Ho vissuto passioni che poi si sono spente. Ho 47 anni ed è capitato di aver vissuto delle piacevoli serate che poi non hanno avuto un seguito”, afferma Marcello che non nasconde la delusione per il racconto negativo fatto da Ida della loro serata.

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: il giorno dell'addio di Joele?

© RIPRODUZIONE RISERVATA